Левски - Шкупи 03 Августа прямая трансляция
03 Августа 2023 года в 20:00 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Левски - Шкупи, которое состоится 03 Августа 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Левски
София, Болгария
Шкупи
Чаир, Северная Македония
История личных встреч
|27.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 2
|30.07.2023
|Болгария - Первая лига
|Первая лига. 3-й тур
|6 : 0
|27.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 2
|22.07.2023
|Болгария - Первая лига
|Первая лига. 2-й тур
|1 : 3
|15.07.2023
|Болгария - Первая лига
|Первая лига. 1-й тур
|1 : 2
|11.06.2023
|Болгария - Группа А
|Плей-офф за Лигу конференций. Финал
|2 : 0
|27.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 2
|20.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 0
|13.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 5
|25.08.2022
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|1 : 0
|18.08.2022
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|1 : 2