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Залаэгерсег - Осиек 03 Августа прямая трансляция

Стадион: ZTE Арена (Залаэгерсег, Венгрия), вместимость: 12500
03 Августа 2023 года в 19:45 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
Залаэгерсег
Осиек

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Залаэгерсег - Осиек, которое состоится 03 Августа 2023 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: ZTE Арена (Залаэгерсег, Венгрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Залаэгерсег
Залаэгерсег, Венгрия
Осиек
Осиек, Хорватия
История личных встреч
27.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Осиек1 : 0Залаэгерсег
30.07.2023 Венгрия - OTP Банк Лига 1-й тур Залаэгерсег0 : 2
27.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Осиек1 : 0Залаэгерсег
26.05.2023 Венгрия - OTP Банк Лига 33-й тур Залаэгерсег1 : 1
20.05.2023 Венгрия - OTP Банк Лига 32-й тур 3 : 0Залаэгерсег
13.05.2023 Венгрия - OTP Банк Лига 31-й тур 1 : 1Залаэгерсег
30.07.2023 Хорватия - Первая лига 2-й тур 3 : 4Осиек
27.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Осиек1 : 0Залаэгерсег
22.07.2023 Хорватия - Первая лига 1-й тур Осиек6 : 1
27.05.2023 Хорватия - Первая лига 36-й тур Осиек1 : 1
19.05.2023 Хорватия - Первая лига 35-й тур 1 : 4Осиек

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