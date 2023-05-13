Залаэгерсег - Осиек 03 Августа прямая трансляция
Стадион: ZTE Арена (Залаэгерсег, Венгрия), вместимость: 12500
03 Августа 2023 года в 19:45 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Залаэгерсег - Осиек, которое состоится 03 Августа 2023 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: ZTE Арена (Залаэгерсег, Венгрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Залаэгерсег
Залаэгерсег, Венгрия
Осиек
Осиек, Хорватия
История личных встреч
|27.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 0
|30.07.2023
|Венгрия - OTP Банк Лига
|1-й тур
|0 : 2
|27.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 0
|26.05.2023
|Венгрия - OTP Банк Лига
|33-й тур
|1 : 1
|20.05.2023
|Венгрия - OTP Банк Лига
|32-й тур
|3 : 0
|13.05.2023
|Венгрия - OTP Банк Лига
|31-й тур
|1 : 1
|30.07.2023
|Хорватия - Первая лига
|2-й тур
|3 : 4
|27.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 0
|22.07.2023
|Хорватия - Первая лига
|1-й тур
|6 : 1
|27.05.2023
|Хорватия - Первая лига
|36-й тур
|1 : 1
|19.05.2023
|Хорватия - Первая лига
|35-й тур
|1 : 4