Дрита - Виктория Пльзень 03 Августа прямая трансляция
Стадион: Фадиль Вокри (Приштина, Косово), вместимость: 13500
03 Августа 2023 года в 21:00 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дрита - Виктория Пльзень, которое состоится 03 Августа 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Фадиль Вокри (Приштина, Косово). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Дрита
Гнилане, Косово
Виктория Пльзень
Пльзень, Чехия
Главные тренеры
|Мирослав Коубек
|Мирослав Коубек
История личных встреч
|27.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 0
|27.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 0
|28.07.2022
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 2
|21.07.2022
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 0
|12.07.2022
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|3 : 0
|06.07.2022
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 0
|30.07.2023
|Чехия - Высшая лига
|Высшая лига. 2-й тур
|1 : 1
|27.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 0
|22.07.2023
|Чехия - Высшая лига
|Высшая лига. 1-й тур
|1 : 0
|27.05.2023
|Чехия - Высшая лига
|Плей-офф чемпионов. 5-й тур
|0 : 1
|23.05.2023
|Чехия - Высшая лига
|Плей-офф чемпионов. 4-й тур
|0 : 2