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Дрита - Виктория Пльзень 03 Августа прямая трансляция

Стадион: Фадиль Вокри (Приштина, Косово), вместимость: 13500
03 Августа 2023 года в 21:00 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
Дрита
Виктория Пльзень

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дрита - Виктория Пльзень, которое состоится 03 Августа 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Фадиль Вокри (Приштина, Косово). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дрита
Гнилане, Косово
Виктория Пльзень
Пльзень, Чехия
Главные тренеры
Чехия Мирослав Коубек
Чехия Мирослав Коубек
История личных встреч
27.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Виктория Пльзень0 : 0Дрита
27.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Виктория Пльзень0 : 0Дрита
28.07.2022 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч Дрита0 : 2
21.07.2022 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч 0 : 0Дрита
12.07.2022 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 2-й матч Дрита3 : 0
06.07.2022 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч 1 : 0Дрита
30.07.2023 Чехия - Высшая лига Высшая лига. 2-й тур Виктория Пльзень1 : 1
27.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Виктория Пльзень0 : 0Дрита
22.07.2023 Чехия - Высшая лига Высшая лига. 1-й тур 1 : 0Виктория Пльзень
27.05.2023 Чехия - Высшая лига Плей-офф чемпионов. 5-й тур 0 : 1Виктория Пльзень
23.05.2023 Чехия - Высшая лига Плей-офф чемпионов. 4-й тур Виктория Пльзень0 : 2

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