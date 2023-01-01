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Санта-Колома - Сутьеска 03 Августа прямая трансляция

03 Августа 2023 года в 18:00 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
Санта-Колома
Сутьеска

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Санта-Колома - Сутьеска, которое состоится 03 Августа 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Санта-Колома
Санта-Колома, Андорра
Сутьеска
Никшич, Черногория
История личных встреч
27.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Сутьеска2 : 0Санта-Колома
27.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Сутьеска2 : 0Санта-Колома
20.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 2-й матч Санта-Колома2 : 0 ДВ
13.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч 1 : 1Санта-Колома
29.07.2021 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч Санта-Колома1 : 2
22.07.2021 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч 3 : 0Санта-Колома
30.07.2023 Черногория - Первая лига 2-й тур 1 : 1Сутьеска
27.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Сутьеска2 : 0Санта-Колома
23.07.2023 Черногория - Первая лига 1-й тур 0 : 1Сутьеска
20.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 2-й матч 1 : 1Сутьеска
13.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Сутьеска1 : 0

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