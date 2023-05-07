Омония - Габала 03 Августа прямая трансляция
03 Августа 2023 года в 20:00 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Омония - Габала, которое состоится 03 Августа 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Омония
Никосия, Кипр
Габала
Габала, Азербайджан
История личных встреч
|27.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 3
|27.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 3
|28.05.2023
|Кипр - Первый дивизион
|Плей-офф чемпионов. 36-й тур
|0 : 2
|20.05.2023
|Кипр - Первый дивизион
|Плей-офф чемпионов. 35-й тур
|1 : 0
|13.05.2023
|Кипр - Первый дивизион
|Плей-офф чемпионов. 34-й тур
|0 : 1
|07.05.2023
|Кипр - Первый дивизион
|Плей-офф чемпионов. 33-й тур
|1 : 2
|27.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 3
|15.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|27.05.2023
|Азербайджан - Премьер-лига
|36-й тур
|1 : 1
|22.05.2023
|Азербайджан - Премьер-лига
|35-й тур
|0 : 0
|13.05.2023
|Азербайджан - Премьер-лига
|34-й тур
|1 : 2