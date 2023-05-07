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Омония - Габала 03 Августа прямая трансляция

03 Августа 2023 года в 20:00 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
Омония
Габала

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Омония - Габала, которое состоится 03 Августа 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Омония
Никосия, Кипр
Габала
Габала, Азербайджан
История личных встреч
27.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Габала2 : 3Омония
27.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Габала2 : 3Омония
28.05.2023 Кипр - Первый дивизион Плей-офф чемпионов. 36-й тур Омония0 : 2
20.05.2023 Кипр - Первый дивизион Плей-офф чемпионов. 35-й тур 1 : 0Омония
13.05.2023 Кипр - Первый дивизион Плей-офф чемпионов. 34-й тур 0 : 1Омония
07.05.2023 Кипр - Первый дивизион Плей-офф чемпионов. 33-й тур Омония1 : 2
27.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Габала2 : 3Омония
15.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 1Габала
27.05.2023 Азербайджан - Премьер-лига 36-й тур Габала1 : 1
22.05.2023 Азербайджан - Премьер-лига 35-й тур 0 : 0Габала
13.05.2023 Азербайджан - Премьер-лига 34-й тур Габала1 : 2

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