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Русенборг - Крузейдерс 03 Августа прямая трансляция

Стадион: Леркендал (Тронхейм, Норвегия), вместимость: 21850
03 Августа 2023 года в 20:00 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
Русенборг
Крузейдерс

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Русенборг - Крузейдерс, которое состоится 03 Августа 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Леркендал (Тронхейм, Норвегия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Русенборг
Тронхейм, Норвегия
Крузейдерс
Белфаст, Северная Ирландия
Главные тренеры
Северная Ирландия Стивен Бакстер
История личных встреч
27.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Крузейдерс2 : 2Русенборг
11.07.2013 Лига Европы 1-й квалификационный раунд. 2-й матч Русенборг7 : 2Крузейдерс
04.07.2013 Лига Европы 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Крузейдерс1 : 2Русенборг
12.07.2012 Лига Европы 1-й квалификационный раунд. 2-й матч Русенборг1 : 0Крузейдерс
05.07.2012 Лига Европы 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Крузейдерс0 : 3Русенборг
30.07.2023 Норвегия - Элитсерия 16-й тур Русенборг3 : 2
27.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Крузейдерс2 : 2Русенборг
23.07.2023 Норвегия - Элитсерия 15-й тур 0 : 1Русенборг
16.07.2023 Норвегия - Элитсерия 14-й тур Русенборг2 : 1
09.07.2023 Норвегия - Элитсерия 13-й тур Русенборг1 : 2
27.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Крузейдерс2 : 2Русенборг
20.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 2-й матч Крузейдерс1 : 0
13.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч 2 : 2Крузейдерс
28.07.2022 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч Крузейдерс1 : 1
21.07.2022 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч 2 : 0Крузейдерс

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