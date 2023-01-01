Русенборг - Крузейдерс 03 Августа прямая трансляция
Стадион: Леркендал (Тронхейм, Норвегия), вместимость: 21850
03 Августа 2023 года в 20:00 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Русенборг - Крузейдерс, которое состоится 03 Августа 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Леркендал (Тронхейм, Норвегия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Русенборг
Тронхейм, Норвегия
Крузейдерс
Белфаст, Северная Ирландия
Главные тренеры
|Стивен Бакстер
История личных встреч
|27.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 2
|11.07.2013
|Лига Европы
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|7 : 2
|04.07.2013
|Лига Европы
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 2
|12.07.2012
|Лига Европы
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 0
|05.07.2012
|Лига Европы
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 3
|30.07.2023
|Норвегия - Элитсерия
|16-й тур
|3 : 2
|27.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 2
|23.07.2023
|Норвегия - Элитсерия
|15-й тур
|0 : 1
|16.07.2023
|Норвегия - Элитсерия
|14-й тур
|2 : 1
|09.07.2023
|Норвегия - Элитсерия
|13-й тур
|1 : 2
|27.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 2
|20.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 0
|13.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 2
|28.07.2022
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 1
|21.07.2022
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 0