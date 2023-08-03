Дила - Ворскла 03 Августа прямая трансляция
03 Августа 2023 года в 20:00 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дила - Ворскла, которое состоится 03 Августа 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Дила
Гори, Грузия
Ворскла
Полтава, Украина
Главные тренеры
|Виктор Анатольевич Скрипник
История личных встреч
|27.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 1
|27.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 1
|20.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 0
|13.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 1
|05.06.2023
|Грузия - Высшая лига
|20-й тур
|1 : 0
|01.06.2023
|Грузия - Высшая лига
|18-й тур
|6 : 1
|27.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 1
|04.06.2023
|Украина - Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 1
|29.05.2023
|Украина - Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 0
|24.05.2023
|Украина - Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 2
|19.05.2023
|Украина - Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 0