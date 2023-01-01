18:33 ()
Свернуть список

Тирана - Бешикташ 03 Августа прямая трансляция

Стадион: Эльбасан Арена (Ружди Бижута) (Эльбасан, Албания), вместимость: 13000
03 Августа 2023 года в 21:00 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
Тирана
Бешикташ

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тирана - Бешикташ, которое состоится 03 Августа 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Эльбасан Арена (Ружди Бижута) (Эльбасан, Албания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тирана
Тирана, Албания
Бешикташ
Стамбул, Турция
Главные тренеры
Албания Оргес Шехи
Турция Шенол Гюнеш
История личных встреч
27.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Бешикташ3 : 1Тирана
27.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Бешикташ3 : 1Тирана
20.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 2-й матч 1 : 2Тирана
13.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Тирана1 : 1
28.07.2022 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 3 : 2Тирана
19.07.2022 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Тирана0 : 1
27.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Бешикташ3 : 1Тирана
21.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Бешикташ2 : 1
07.06.2023 Турция - Суперлига 38-й тур Бешикташ3 : 3
03.06.2023 Турция - Суперлига 37-й тур 2 : 5Бешикташ
21.05.2023 Турция - Суперлига 35-й тур 1 : 4Бешикташ

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close