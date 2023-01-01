Тирана - Бешикташ 03 Августа прямая трансляция
Стадион: Эльбасан Арена (Ружди Бижута) (Эльбасан, Албания), вместимость: 13000
03 Августа 2023 года в 21:00 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тирана - Бешикташ, которое состоится 03 Августа 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Эльбасан Арена (Ружди Бижута) (Эльбасан, Албания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тирана
Тирана, Албания
Бешикташ
Стамбул, Турция
Главные тренеры
|Оргес Шехи
|Шенол Гюнеш
История личных встреч
|27.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|3 : 1
|27.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|3 : 1
|20.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 2
|13.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 1
|28.07.2022
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|3 : 2
|19.07.2022
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 1
|27.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|3 : 1
|21.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|07.06.2023
|Турция - Суперлига
|38-й тур
|3 : 3
|03.06.2023
|Турция - Суперлига
|37-й тур
|2 : 5
|21.05.2023
|Турция - Суперлига
|35-й тур
|1 : 4