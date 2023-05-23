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Богемианс 1905 - Будё-Глимт 03 Августа прямая трансляция

03 Августа 2023 года в 20:05 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
Богемианс 1905
Будё-Глимт

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Богемианс 1905 - Будё-Глимт, которое состоится 03 Августа 2023 года в 20:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Богемианс 1905
Прага, Чехия
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Главные тренеры
Норвегия Хьетиль Кнутсен
История личных встреч
27.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Будё-Глимт3 : 0Богемианс 1905
30.07.2023 Чехия - Высшая лига Высшая лига. 2-й тур Богемианс 19051 : 2
27.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Будё-Глимт3 : 0Богемианс 1905
22.07.2023 Чехия - Высшая лига Высшая лига. 1-й тур 0 : 1Богемианс 1905
27.05.2023 Чехия - Высшая лига Плей-офф чемпионов. 5-й тур Богемианс 19050 : 1
23.05.2023 Чехия - Высшая лига Плей-офф чемпионов. 4-й тур 0 : 2Богемианс 1905
30.07.2023 Норвегия - Элитсерия 16-й тур Будё-Глимт0 : 2
27.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Будё-Глимт3 : 0Богемианс 1905
23.07.2023 Норвегия - Элитсерия 15-й тур 2 : 5Будё-Глимт
16.07.2023 Норвегия - Элитсерия 14-й тур Будё-Глимт2 : 1
09.07.2023 Норвегия - Элитсерия 13-й тур 0 : 2Будё-Глимт

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