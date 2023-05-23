Богемианс 1905 - Будё-Глимт 03 Августа прямая трансляция
03 Августа 2023 года в 20:05 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Богемианс 1905 - Будё-Глимт, которое состоится 03 Августа 2023 года в 20:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Богемианс 1905
Прага, Чехия
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Главные тренеры
|Хьетиль Кнутсен
История личных встреч
|27.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|3 : 0
|30.07.2023
|Чехия - Высшая лига
|Высшая лига. 2-й тур
|1 : 2
|27.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|3 : 0
|22.07.2023
|Чехия - Высшая лига
|Высшая лига. 1-й тур
|0 : 1
|27.05.2023
|Чехия - Высшая лига
|Плей-офф чемпионов. 5-й тур
|0 : 1
|23.05.2023
|Чехия - Высшая лига
|Плей-офф чемпионов. 4-й тур
|0 : 2
|30.07.2023
|Норвегия - Элитсерия
|16-й тур
|0 : 2
|27.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|3 : 0
|23.07.2023
|Норвегия - Элитсерия
|15-й тур
|2 : 5
|16.07.2023
|Норвегия - Элитсерия
|14-й тур
|2 : 1
|09.07.2023
|Норвегия - Элитсерия
|13-й тур
|0 : 2