Сабах - РФШ 03 Августа прямая трансляция
03 Августа 2023 года в 19:00 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сабах - РФШ, которое состоится 03 Августа 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сабах
Баку, Азербайджан
РФШ
Рига, Латвия
Главные тренеры
|Виктор Мороз
История личных встреч
|26.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 2
|26.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 2
|28.05.2023
|Азербайджан - Премьер-лига
|36-й тур
|1 : 0
|22.05.2023
|Азербайджан - Премьер-лига
|35-й тур
|0 : 0
|17.05.2023
|Азербайджан - Премьер-лига
|34-й тур
|0 : 4
|05.05.2023
|Азербайджан - Премьер-лига
|33-й тур
|0 : 3
|29.07.2023
|Латвия - Высшая лига
|Высшая лига. 24-й тур
|7 : 0
|26.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 2
|23.07.2023
|Латвия - Высшая лига
|Высшая лига. 23-й тур
|2 : 5
|20.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|4 : 1
|13.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 1