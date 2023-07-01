Краснодар - Пари Нижний Новгород 04 Августа прямая трансляция
Стадион: ФК Краснодар (Краснодар, Россия), вместимость: 35059
04 Августа 2023 года в 20:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 3-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краснодар - Пари Нижний Новгород, которое состоится 04 Августа 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Краснодар (Краснодар, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Краснодар
Краснодар
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Главные тренеры
|Владимир Ивич
|Сергей Николаевич Юран
История личных встреч
|09.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|22-й тур
|3 : 1
|22.10.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 2
|19.10.2022
|Фонбет Кубок России
|Группа A
|1 : 0
|28.09.2022
|Фонбет Кубок России
|Группа A
|2 : 0
|12.12.2021
|Россия - Премьер-Лига
|18-й тур
|0 : 0
|23.10.2021
|Россия - Премьер-Лига
|12-й тур
|1 : 4
|25.09.2019
|Кубок России
|1/16 финала
|1 : 0
|30.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 0
|27.07.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа D
|1 : 2
|21.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 3
|15.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 2
|11.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 0
|29.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 0
|25.07.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа D
|1 : 1 4 : 3
|22.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 2
|14.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|10.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0
Текстовая трансляция
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