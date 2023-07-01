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Краснодар - Пари Нижний Новгород 04 Августа прямая трансляция

Стадион: ФК Краснодар (Краснодар, Россия), вместимость: 35059
04 Августа 2023 года в 20:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 3-й тур
Краснодар
Пари Нижний Новгород

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краснодар - Пари Нижний Новгород, которое состоится 04 Августа 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Краснодар (Краснодар, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Краснодар
Краснодар
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Главные тренеры
Сербия Владимир Ивич
Россия Сергей Николаевич Юран
История личных встреч
09.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 22-й тур Краснодар3 : 1Пари Нижний Новгород
22.10.2022 МИР Российская Премьер-лига 14-й тур Пари Нижний Новгород0 : 2Краснодар
19.10.2022 Фонбет Кубок России Группа A Пари Нижний Новгород1 : 0Краснодар
28.09.2022 Фонбет Кубок России Группа A Краснодар2 : 0Пари Нижний Новгород
12.12.2021 Россия - Премьер-Лига 18-й тур Краснодар0 : 0Пари Нижний Новгород
23.10.2021 Россия - Премьер-Лига 12-й тур Пари Нижний Новгород1 : 4Краснодар
25.09.2019 Кубок России 1/16 финала Пари Нижний Новгород1 : 0Краснодар
30.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 2-й тур Краснодар2 : 0
27.07.2023 Фонбет Кубок России Группа D Краснодар1 : 2
21.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 1-й тур 1 : 3Краснодар
15.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Краснодар2 : 2
11.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Краснодар3 : 0
29.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 2-й тур 0 : 0Пари Нижний Новгород
25.07.2023 Фонбет Кубок России Группа D Пари Нижний Новгород1 : 1 4 : 3
22.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 1-й тур Пари Нижний Новгород0 : 2
14.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 0Пари Нижний Новгород
10.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Пари Нижний Новгород2 : 0
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