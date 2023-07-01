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Шеффилд Уэнсдей - Саутгемптон 04 Августа прямая трансляция

Стадион: Хиллсборо (Шеффилд, Англия), вместимость: 39812
04 Августа 2023 года в 22:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 1-й тур
Шеффилд Уэнсдей
Саутгемптон

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шеффилд Уэнсдей - Саутгемптон, которое состоится 04 Августа 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Хиллсборо (Шеффилд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шеффилд Уэнсдей
Шеффилд
Саутгемптон
Саутгемптон
История личных встреч
09.11.2022 Англия - Кубок лиги 3-й раунд Саутгемптон1 : 1 6 : 5Шеффилд Уэнсдей
25.09.2012 Англия - Кубок лиги 1/16 финала Саутгемптон2 : 0Шеффилд Уэнсдей
07.02.2023 Кубок Англии 1/16 финала. Переигровка 1 : 0Шеффилд Уэнсдей
28.01.2023 Кубок Англии 1/16 финала Шеффилд Уэнсдей1 : 1
07.01.2023 Кубок Англии 1/32 финала Шеффилд Уэнсдей2 : 1
26.11.2022 Кубок Англии 2-й раунд Шеффилд Уэнсдей2 : 1
09.11.2022 Англия - Кубок лиги 3-й раунд Саутгемптон1 : 1 6 : 5Шеффилд Уэнсдей
28.05.2023 Англия - Премьер-лига 38-й тур Саутгемптон4 : 4
21.05.2023 Англия - Премьер-лига 37-й тур 3 : 1Саутгемптон
13.05.2023 Англия - Премьер-лига 36-й тур Саутгемптон0 : 2
08.05.2023 Англия - Премьер-лига 35-й тур 4 : 3Саутгемптон
30.04.2023 Англия - Премьер-лига 34-й тур 3 : 1Саутгемптон

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