Шеффилд Уэнсдей - Саутгемптон 04 Августа прямая трансляция
Стадион: Хиллсборо (Шеффилд, Англия), вместимость: 39812
04 Августа 2023 года в 22:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 1-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шеффилд Уэнсдей - Саутгемптон, которое состоится 04 Августа 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Хиллсборо (Шеффилд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шеффилд Уэнсдей
Шеффилд
Саутгемптон
Саутгемптон
История личных встреч
|09.11.2022
|Англия - Кубок лиги
|3-й раунд
|1 : 1 6 : 5
|25.09.2012
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|2 : 0
|07.02.2023
|Кубок Англии
|1/16 финала. Переигровка
|1 : 0
|28.01.2023
|Кубок Англии
|1/16 финала
|1 : 1
|07.01.2023
|Кубок Англии
|1/32 финала
|2 : 1
|26.11.2022
|Кубок Англии
|2-й раунд
|2 : 1
|09.11.2022
|Англия - Кубок лиги
|3-й раунд
|1 : 1 6 : 5
|28.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|4 : 4
|21.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|3 : 1
|13.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|0 : 2
|08.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|4 : 3
|30.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|3 : 1