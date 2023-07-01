Нафтан - Шахтёр С 04 Августа прямая трансляция
Стадион: Атлант (Новополоцк, Беларусь), вместимость: 4522
04 Августа 2023 года в 16:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 16-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нафтан - Шахтёр С, которое состоится 04 Августа 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Атлант (Новополоцк, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нафтан
Новополоцк
Шахтёр С
Солигорск
История личных встреч
|18.03.2023
|Беларусь - Высшая лига
|1-й тур
|2 : 1
|04.11.2017
|Беларусь - Высшая лига
|28-й тур
|1 : 5
|20.06.2017
|Беларусь - Высшая лига
|13-й тур
|2 : 1
|28.08.2016
|Беларусь - Высшая лига
|20-й тур
|1 : 1
|29.04.2016
|Беларусь - Высшая лига
|5-й тур
|2 : 0
|31.10.2015
|Беларусь - Высшая лига
|25-й тур
|3 : 4
|27.06.2015
|Беларусь - Высшая лига
|12-й тур
|1 : 0
|02.11.2014
|Беларусь - Высшая лига
|7-й тур
|0 : 0
|20.09.2014
|Беларусь - Высшая лига
|2-й тур
|2 : 0
|28.06.2014
|Беларусь - Высшая лига
|15-й тур
|2 : 0
|22.07.2023
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|3 : 2
|07.07.2023
|Беларусь - Высшая лига
|15-й тур
|0 : 3
|25.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|13-й тур
|1 : 2
|10.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|12-й тур
|3 : 1
|02.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|11-й тур
|1 : 0
|29.07.2023
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|2 : 1
|21.07.2023
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|1 : 6
|06.07.2023
|Беларусь - Высшая лига
|15-й тур
|2 : 0
|30.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|14-й тур
|1 : 0
|24.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|13-й тур
|3 : 1