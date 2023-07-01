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Нафтан - Шахтёр С 04 Августа прямая трансляция

Стадион: Атлант (Новополоцк, Беларусь), вместимость: 4522
04 Августа 2023 года в 16:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 16-й тур
Нафтан
Шахтёр С

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нафтан - Шахтёр С, которое состоится 04 Августа 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Атлант (Новополоцк, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нафтан
Новополоцк
Шахтёр С
Солигорск
История личных встреч
18.03.2023 Беларусь - Высшая лига 1-й тур Шахтёр С2 : 1Нафтан
04.11.2017 Беларусь - Высшая лига 28-й тур Нафтан1 : 5Шахтёр С
20.06.2017 Беларусь - Высшая лига 13-й тур Шахтёр С2 : 1Нафтан
28.08.2016 Беларусь - Высшая лига 20-й тур Нафтан1 : 1Шахтёр С
29.04.2016 Беларусь - Высшая лига 5-й тур Шахтёр С2 : 0Нафтан
31.10.2015 Беларусь - Высшая лига 25-й тур Нафтан3 : 4Шахтёр С
27.06.2015 Беларусь - Высшая лига 12-й тур Шахтёр С1 : 0Нафтан
02.11.2014 Беларусь - Высшая лига 7-й тур Нафтан0 : 0Шахтёр С
20.09.2014 Беларусь - Высшая лига 2-й тур Шахтёр С2 : 0Нафтан
28.06.2014 Беларусь - Высшая лига 15-й тур Шахтёр С2 : 0Нафтан
22.07.2023 Кубок Беларуси 1/16 финала 3 : 2Нафтан
07.07.2023 Беларусь - Высшая лига 15-й тур Нафтан0 : 3
25.06.2023 Беларусь - Высшая лига 13-й тур 1 : 2Нафтан
10.06.2023 Беларусь - Высшая лига 12-й тур 3 : 1Нафтан
02.06.2023 Беларусь - Высшая лига 11-й тур 1 : 0Нафтан
29.07.2023 Кубок Беларуси 1/8 финала Шахтёр С2 : 1
21.07.2023 Кубок Беларуси 1/16 финала 1 : 6Шахтёр С
06.07.2023 Беларусь - Высшая лига 15-й тур 2 : 0Шахтёр С
30.06.2023 Беларусь - Высшая лига 14-й тур Шахтёр С1 : 0
24.06.2023 Беларусь - Высшая лига 13-й тур 3 : 1Шахтёр С

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