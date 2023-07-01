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Славия-Мозырь - Минск 04 Августа прямая трансляция

Стадион: Юность (Мозырь, Беларусь), вместимость: 5353
04 Августа 2023 года в 20:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 16-й тур
Славия-Мозырь
Минск

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Славия-Мозырь - Минск, которое состоится 04 Августа 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Юность (Мозырь, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Славия-Мозырь
Мозырь
Минск
Минск
История личных встреч
17.03.2023 Беларусь - Высшая лига 1-й тур Минск2 : 0Славия-Мозырь
18.10.2022 Беларусь - Высшая лига 26-й тур Минск5 : 0Славия-Мозырь
19.06.2022 Беларусь - Высшая лига 11-й тур Славия-Мозырь4 : 2Минск
24.10.2021 Беларусь - Высшая лига 27-й тур Минск0 : 6Славия-Мозырь
11.06.2021 Беларусь - Высшая лига 12-й тур Славия-Мозырь1 : 2Минск
21.10.2020 Беларусь - Высшая лига 21-й тур Минск2 : 1Славия-Мозырь
25.04.2020 Беларусь - Высшая лига 6-й тур Славия-Мозырь1 : 3Минск
20.09.2019 Беларусь - Высшая лига 22-й тур Минск1 : 0Славия-Мозырь
10.05.2019 Беларусь - Высшая лига 7-й тур Славия-Мозырь4 : 3Минск
20.08.2017 Беларусь - Высшая лига 19-й тур Минск2 : 2Славия-Мозырь
22.07.2023 Кубок Беларуси 1/16 финала 1 : 2Славия-Мозырь
07.07.2023 Беларусь - Высшая лига 15-й тур Славия-Мозырь0 : 0
02.07.2023 Беларусь - Высшая лига 14-й тур 3 : 2Славия-Мозырь
24.06.2023 Беларусь - Высшая лига 13-й тур Славия-Мозырь3 : 1
10.06.2023 Беларусь - Высшая лига 12-й тур 1 : 0Славия-Мозырь
28.07.2023 Кубок Беларуси 1/8 финала Минск2 : 0
21.07.2023 Кубок Беларуси 1/16 финала 0 : 1 ДВМинск
08.07.2023 Беларусь - Высшая лига 15-й тур 0 : 0Минск
01.07.2023 Беларусь - Высшая лига 14-й тур Минск1 : 0
25.06.2023 Беларусь - Высшая лига 13-й тур 1 : 2Минск

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