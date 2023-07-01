Славия-Мозырь - Минск 04 Августа прямая трансляция
Стадион: Юность (Мозырь, Беларусь), вместимость: 5353
04 Августа 2023 года в 20:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 16-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Славия-Мозырь - Минск, которое состоится 04 Августа 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Юность (Мозырь, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Славия-Мозырь
Мозырь
Минск
Минск
История личных встреч
|17.03.2023
|Беларусь - Высшая лига
|1-й тур
|2 : 0
|18.10.2022
|Беларусь - Высшая лига
|26-й тур
|5 : 0
|19.06.2022
|Беларусь - Высшая лига
|11-й тур
|4 : 2
|24.10.2021
|Беларусь - Высшая лига
|27-й тур
|0 : 6
|11.06.2021
|Беларусь - Высшая лига
|12-й тур
|1 : 2
|21.10.2020
|Беларусь - Высшая лига
|21-й тур
|2 : 1
|25.04.2020
|Беларусь - Высшая лига
|6-й тур
|1 : 3
|20.09.2019
|Беларусь - Высшая лига
|22-й тур
|1 : 0
|10.05.2019
|Беларусь - Высшая лига
|7-й тур
|4 : 3
|20.08.2017
|Беларусь - Высшая лига
|19-й тур
|2 : 2
|22.07.2023
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|1 : 2
|07.07.2023
|Беларусь - Высшая лига
|15-й тур
|0 : 0
|02.07.2023
|Беларусь - Высшая лига
|14-й тур
|3 : 2
|24.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|13-й тур
|3 : 1
|10.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|12-й тур
|1 : 0
|28.07.2023
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|2 : 0
|21.07.2023
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|0 : 1 ДВ
|08.07.2023
|Беларусь - Высшая лига
|15-й тур
|0 : 0
|01.07.2023
|Беларусь - Высшая лига
|14-й тур
|1 : 0
|25.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|13-й тур
|1 : 2