Падерборн 07 - Оснабрюк 04 Августа прямая трансляция
Стадион: Хоум Делюкс-Арена (Падерборн, Германия), вместимость: 15306
04 Августа 2023 года в 19:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 2-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Падерборн 07 - Оснабрюк, которое состоится 04 Августа 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Хоум Делюкс-Арена (Падерборн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Падерборн 07
Падерборн
Оснабрюк
Оснабрюк
Главные тренеры
|Лукас Кваснёк
История личных встреч
|21.04.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|30-й тур
|2 : 2
|19.12.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|13-й тур
|0 : 1
|30.07.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|1-й тур
|5 : 0
|21.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 2
|28.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|0 : 1
|20.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|33-й тур
|2 : 2
|14.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|32-й тур
|3 : 2
|29.07.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|1-й тур
|2 : 3
|26.10.2021
|Кубок Германии
|2-й раунд
|2 : 2 2 : 3
|07.08.2021
|Кубок Германии
|1-й раунд
|2 : 0
|10.07.2021
|Товарищеские матчи (клубы) - 2021
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|30.05.2021
|Германия - Переходные матчи (2-3)
|Германия - Переходные матчи (2-3)
|3 : 1