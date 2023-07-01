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Падерборн 07 - Оснабрюк 04 Августа прямая трансляция

Стадион: Хоум Делюкс-Арена (Падерборн, Германия), вместимость: 15306
04 Августа 2023 года в 19:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 2-й тур
Падерборн 07
Оснабрюк

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Падерборн 07 - Оснабрюк, которое состоится 04 Августа 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Хоум Делюкс-Арена (Падерборн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Падерборн 07
Падерборн
Оснабрюк
Оснабрюк
Главные тренеры
Германия Лукас Кваснёк
История личных встреч
21.04.2021 Германия - Вторая Бундеслига 30-й тур Падерборн 072 : 2Оснабрюк
19.12.2020 Германия - Вторая Бундеслига 13-й тур Оснабрюк0 : 1Падерборн 07
30.07.2023 Германия - Вторая Бундеслига 1-й тур 5 : 0Падерборн 07
21.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 2Падерборн 07
28.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур Падерборн 070 : 1
20.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 33-й тур 2 : 2Падерборн 07
14.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 32-й тур Падерборн 073 : 2
29.07.2023 Германия - Вторая Бундеслига 1-й тур Оснабрюк2 : 3
26.10.2021 Кубок Германии 2-й раунд Оснабрюк2 : 2 2 : 3
07.08.2021 Кубок Германии 1-й раунд Оснабрюк2 : 0
10.07.2021 Товарищеские матчи (клубы) - 2021 Товарищеские матчи Оснабрюк0 : 0
30.05.2021 Германия - Переходные матчи (2-3) Германия - Переходные матчи (2-3) Оснабрюк3 : 1

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