Герта - Веен 04 Августа прямая трансляция
Стадион: Олимпиаштадион (Берлин, Германия), вместимость: 77166
04 Августа 2023 года в 19:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 2-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Герта - Веен, которое состоится 04 Августа 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпиаштадион (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Герта
Берлин
Веен
Висбаден
Главные тренеры
|Маркус Каучински
История личных встреч
|29.07.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|1-й тур
|1 : 0
|27.05.2023
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|1 : 2
|20.05.2023
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|1 : 1
|12.05.2023
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|5 : 2
|06.05.2023
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|2 : 1
|29.07.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|1-й тур
|1 : 1
|06.06.2023
|Германия - Переходные матчи (2-3)
|Переходные матчи (2-3). 2-й матч
|1 : 2
|02.06.2023
|Германия - Переходные матчи (2-3)
|Переходные матчи (2-3). 1-й матч
|4 : 0
|07.08.2021
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 3
|23.12.2020
|Кубок Германии
|2-й раунд
|0 : 0 2 : 4