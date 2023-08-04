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Герта - Веен 04 Августа прямая трансляция

Стадион: Олимпиаштадион (Берлин, Германия), вместимость: 77166
04 Августа 2023 года в 19:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 2-й тур
Герта
Веен

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Герта - Веен, которое состоится 04 Августа 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпиаштадион (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Герта
Берлин
Веен
Висбаден
Главные тренеры
Германия Маркус Каучински
История личных встреч
29.07.2023 Германия - Вторая Бундеслига 1-й тур 1 : 0Герта
27.05.2023 Германия - Бундеслига 34-й тур 1 : 2Герта
20.05.2023 Германия - Бундеслига 33-й тур Герта1 : 1
12.05.2023 Германия - Бундеслига 32-й тур 5 : 2Герта
06.05.2023 Германия - Бундеслига 31-й тур Герта2 : 1
29.07.2023 Германия - Вторая Бундеслига 1-й тур Веен1 : 1
06.06.2023 Германия - Переходные матчи (2-3) Переходные матчи (2-3). 2-й матч 1 : 2Веен
02.06.2023 Германия - Переходные матчи (2-3) Переходные матчи (2-3). 1-й матч Веен4 : 0
07.08.2021 Кубок Германии 1-й раунд Веен0 : 3
23.12.2020 Кубок Германии 2-й раунд Веен0 : 0 2 : 4

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