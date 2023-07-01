Крылья Советов - Ростов 05 Августа прямая трансляция
Стадион: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия), вместимость: 44918
05 Августа 2023 года в 15:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 3-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Крылья Советов - Ростов, которое состоится 05 Августа 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Крылья Советов
Самара
Ростов
Ростов-на-Дону
Главные тренеры
|Игорь Витальевич Осинькин
|Валерий Георгиевич Карпин
История личных встреч
|12.11.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 3
|17.09.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 1
|06.04.2022
|Россия - Премьер-Лига
|19-й тур
|1 : 0
|18.09.2021
|Россия - Премьер-Лига
|8-й тур
|4 : 2
|04.07.2020
|Россия - Премьер-Лига
|26-й тур
|0 : 0
|12.08.2019
|Россия - Премьер-Лига
|5-й тур
|1 : 0
|08.12.2018
|Россия - Премьер-Лига
|17-й тур
|1 : 0
|11.08.2018
|Россия - Премьер-Лига
|3-й тур
|0 : 1
|19.03.2017
|Россия - Премьер-Лига
|20-й тур
|0 : 0
|09.09.2016
|Россия - Премьер-Лига
|6-й тур
|2 : 1
|29.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|2-й тур
|3 : 3
|26.07.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа C
|2 : 3
|22.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 2
|16.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1 3 : 5
|12.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|29.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 1
|26.07.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа B
|1 : 0
|23.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 1
|15.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|09.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 0