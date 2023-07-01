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Крылья Советов - Ростов 05 Августа прямая трансляция

Стадион: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия), вместимость: 44918
05 Августа 2023 года в 15:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 3-й тур
Крылья Советов
Ростов

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Крылья Советов - Ростов, которое состоится 05 Августа 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Крылья Советов
Самара
Ростов
Ростов-на-Дону
Главные тренеры
Россия Игорь Витальевич Осинькин
Россия Валерий Георгиевич Карпин
История личных встреч
12.11.2022 МИР Российская Премьер-лига 17-й тур Крылья Советов1 : 3Ростов
17.09.2022 МИР Российская Премьер-лига 10-й тур Ростов2 : 1Крылья Советов
06.04.2022 Россия - Премьер-Лига 19-й тур Ростов1 : 0Крылья Советов
18.09.2021 Россия - Премьер-Лига 8-й тур Крылья Советов4 : 2Ростов
04.07.2020 Россия - Премьер-Лига 26-й тур Крылья Советов0 : 0Ростов
12.08.2019 Россия - Премьер-Лига 5-й тур Ростов1 : 0Крылья Советов
08.12.2018 Россия - Премьер-Лига 17-й тур Крылья Советов1 : 0Ростов
11.08.2018 Россия - Премьер-Лига 3-й тур Ростов0 : 1Крылья Советов
19.03.2017 Россия - Премьер-Лига 20-й тур Крылья Советов0 : 0Ростов
09.09.2016 Россия - Премьер-Лига 6-й тур Ростов2 : 1Крылья Советов
29.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 2-й тур Крылья Советов3 : 3
26.07.2023 Фонбет Кубок России Группа C Крылья Советов2 : 3
22.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 1-й тур 1 : 2Крылья Советов
16.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Крылья Советов1 : 1 3 : 5
12.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 2 : 1Крылья Советов
29.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 2-й тур Ростов1 : 1
26.07.2023 Фонбет Кубок России Группа B Ростов1 : 0
23.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 1-й тур Ростов2 : 1
15.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 0Ростов
09.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Ростов3 : 0

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