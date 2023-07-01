16:19 ()
Свернуть список

Оренбург - Урал 05 Августа прямая трансляция

Стадион: Газовик (Оренбург, Россия), вместимость: 7500
05 Августа 2023 года в 17:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 3-й тур
Оренбург
Урал

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оренбург - Урал, которое состоится 05 Августа 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Газовик (Оренбург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Оренбург
Оренбург
Урал
Екатеринбург
Главные тренеры
Чехия Иржи Ярошик
Беларусь Виктор Михайлович Гончаренко
История личных встреч
13.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 27-й тур Урал2 : 1Оренбург
23.07.2022 МИР Российская Премьер-лига 2-й тур Оренбург3 : 0Урал
01.07.2020 Россия - Премьер-Лига 25-й тур Оренбург0 : 3 ТУрал
04.11.2019 Россия - Премьер-Лига 15-й тур Урал1 : 2Оренбург
10.05.2019 Россия - Премьер-Лига 28-й тур Оренбург2 : 2Урал
10.11.2018 Россия - Премьер-Лига 14-й тур Урал2 : 1Оренбург
10.04.2017 Россия - Премьер-Лига 22-й тур Урал2 : 0Оренбург
25.09.2016 Россия - Премьер-Лига 8-й тур Оренбург0 : 1Урал
06.09.2011 ФНЛ - Первый дивизион 26-й тур Урал1 : 1Оренбург
11.07.2011 ФНЛ - Первый дивизион 19-й тур Оренбург0 : 1Урал
30.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 2-й тур 1 : 1Оренбург
26.07.2023 Фонбет Кубок России Группа A Оренбург0 : 6
23.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 1-й тур 3 : 2Оренбург
15.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Оренбург1 : 1
14.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Оренбург6 : 1
29.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 2-й тур Урал0 : 0
25.07.2023 Фонбет Кубок России Группа B 2 : 1Урал
22.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 1-й тур Урал2 : 1
16.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 1 3 : 5Урал
13.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Урал3 : 0

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close