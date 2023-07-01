Оренбург - Урал 05 Августа прямая трансляция
Стадион: Газовик (Оренбург, Россия), вместимость: 7500
05 Августа 2023 года в 17:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 3-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оренбург - Урал, которое состоится 05 Августа 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Газовик (Оренбург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Оренбург
Оренбург
Урал
Екатеринбург
Главные тренеры
|Иржи Ярошик
|Виктор Михайлович Гончаренко
История личных встреч
|13.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|27-й тур
|2 : 1
|23.07.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|2-й тур
|3 : 0
|01.07.2020
|Россия - Премьер-Лига
|25-й тур
|0 : 3 Т
|04.11.2019
|Россия - Премьер-Лига
|15-й тур
|1 : 2
|10.05.2019
|Россия - Премьер-Лига
|28-й тур
|2 : 2
|10.11.2018
|Россия - Премьер-Лига
|14-й тур
|2 : 1
|10.04.2017
|Россия - Премьер-Лига
|22-й тур
|2 : 0
|25.09.2016
|Россия - Премьер-Лига
|8-й тур
|0 : 1
|06.09.2011
|ФНЛ - Первый дивизион
|26-й тур
|1 : 1
|11.07.2011
|ФНЛ - Первый дивизион
|19-й тур
|0 : 1
|30.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 1
|26.07.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа A
|0 : 6
|23.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|1-й тур
|3 : 2
|15.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|14.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|6 : 1
|29.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 0
|25.07.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа B
|2 : 1
|22.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 1
|16.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1 3 : 5
|13.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 0