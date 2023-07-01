Рубин - Спартак М 05 Августа прямая трансляция
Стадион: Ак Барс Арена (Казань Арена) (Казань, Россия), вместимость: 45379
05 Августа 2023 года в 17:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 3-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рубин - Спартак М, которое состоится 05 Августа 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Ак Барс Арена (Казань Арена) (Казань, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рубин
Казань
Спартак М
Москва
Главные тренеры
|Рашид Маматкулович Рахимов
|Гильермо Абаскаль
История личных встреч
|16.04.2022
|Россия - Премьер-Лига
|25-й тур
|1 : 1
|24.07.2021
|Россия - Премьер-Лига
|1-й тур
|1 : 0
|14.07.2021
|Кубок Матч Премьер
|2-й тур
|0 : 4
|28.02.2021
|Россия - Премьер-Лига
|20-й тур
|0 : 2
|20.09.2020
|Россия - Премьер-Лига
|8-й тур
|0 : 2
|22.07.2020
|Россия - Премьер-Лига
|30-й тур
|1 : 2
|19.10.2019
|Россия - Премьер-Лига
|13-й тур
|0 : 0
|29.04.2019
|Россия - Премьер-Лига
|26-й тур
|1 : 1
|29.10.2018
|Россия - Премьер-Лига
|12-й тур
|1 : 1
|17.03.2018
|Россия - Премьер-Лига
|23-й тур
|1 : 2
|30.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 1
|26.07.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа B
|1 : 0
|22.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 2
|12.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|12.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|31.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 1
|27.07.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа D
|1 : 2
|23.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|1-й тур
|3 : 2
|18.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|08.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 2