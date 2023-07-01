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Рубин - Спартак М 05 Августа прямая трансляция

Стадион: Ак Барс Арена (Казань Арена) (Казань, Россия), вместимость: 45379
05 Августа 2023 года в 17:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 3-й тур
Рубин
Спартак М

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рубин - Спартак М, которое состоится 05 Августа 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Ак Барс Арена (Казань Арена) (Казань, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рубин
Казань
Спартак М
Москва
Главные тренеры
Россия Рашид Маматкулович Рахимов
Испания Гильермо Абаскаль
История личных встреч
16.04.2022 Россия - Премьер-Лига 25-й тур Спартак М1 : 1Рубин
24.07.2021 Россия - Премьер-Лига 1-й тур Рубин1 : 0Спартак М
14.07.2021 Кубок Матч Премьер 2-й тур Рубин0 : 4Спартак М
28.02.2021 Россия - Премьер-Лига 20-й тур Спартак М0 : 2Рубин
20.09.2020 Россия - Премьер-Лига 8-й тур Рубин0 : 2Спартак М
22.07.2020 Россия - Премьер-Лига 30-й тур Рубин1 : 2Спартак М
19.10.2019 Россия - Премьер-Лига 13-й тур Спартак М0 : 0Рубин
29.04.2019 Россия - Премьер-Лига 26-й тур Спартак М1 : 1Рубин
29.10.2018 Россия - Премьер-Лига 12-й тур Рубин1 : 1Спартак М
17.03.2018 Россия - Премьер-Лига 23-й тур Рубин1 : 2Спартак М
30.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 2-й тур Рубин1 : 1
26.07.2023 Фонбет Кубок России Группа B 1 : 0Рубин
22.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 1-й тур 2 : 2Рубин
12.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Рубин2 : 1
12.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Рубин0 : 1
31.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 2-й тур Спартак М2 : 1
27.07.2023 Фонбет Кубок России Группа D 1 : 2Спартак М
23.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 1-й тур Спартак М3 : 2
18.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Спартак М2 : 0
08.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Спартак М0 : 2

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