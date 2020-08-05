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ЦСКА - Локомотив 05 Августа прямая трансляция

Стадион: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия), вместимость: 30000
05 Августа 2023 года в 20:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 3-й тур
ЦСКА
Локомотив М

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА - Локомотив М, которое состоится 05 Августа 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ЦСКА
Москва
Локомотив М
Москва
Главные тренеры
Россия Владимир Валентинович Федотов
Россия Михаил Михайлович Галактионов
История личных встреч
23.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 24-й тур ЦСКА1 : 1Локомотив М
29.10.2022 МИР Российская Премьер-лига 15-й тур Локомотив М0 : 1ЦСКА
12.03.2022 Россия - Премьер-Лига 21-й тур Локомотив М1 : 2ЦСКА
31.07.2021 Россия - Премьер-Лига 2-й тур ЦСКА1 : 2Локомотив М
21.04.2021 Кубок России 1/2 финала Локомотив М3 : 0ЦСКА
27.02.2021 Россия - Премьер-Лига 20-й тур Локомотив М2 : 0ЦСКА
27.09.2020 Россия - Премьер-Лига 9-й тур ЦСКА0 : 1Локомотив М
16.07.2020 Россия - Премьер-Лига 29-й тур Локомотив М2 : 1ЦСКА
28.07.2019 Россия - Премьер-Лига 3-й тур ЦСКА1 : 0Локомотив М
20.04.2019 Россия - Премьер-Лига 24-й тур Локомотив М1 : 1ЦСКА
30.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 2-й тур 2 : 3ЦСКА
26.07.2023 Фонбет Кубок России Группа A 0 : 6ЦСКА
22.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 1-й тур 2 : 1ЦСКА
15.07.2023 OLIMPBET Суперкубок России 2023 Финал 0 : 0 5 : 4ЦСКА
09.07.2023 BetBoom Братский Кубок BetBoom Братский Кубок 6 : 3ЦСКА
30.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 2-й тур 1 : 4Локомотив М
25.07.2023 Фонбет Кубок России Группа B Локомотив М2 : 1
22.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 1-й тур Локомотив М2 : 2
14.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Локомотив М7 : 0
09.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Локомотив М3 : 0

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