ЦСКА - Локомотив 05 Августа прямая трансляция
Стадион: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия), вместимость: 30000
05 Августа 2023 года в 20:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 3-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА - Локомотив М, которое состоится 05 Августа 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ЦСКА
Москва
Локомотив М
Москва
Главные тренеры
|Владимир Валентинович Федотов
|Михаил Михайлович Галактионов
История личных встреч
|23.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 1
|29.10.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|15-й тур
|0 : 1
|12.03.2022
|Россия - Премьер-Лига
|21-й тур
|1 : 2
|31.07.2021
|Россия - Премьер-Лига
|2-й тур
|1 : 2
|21.04.2021
|Кубок России
|1/2 финала
|3 : 0
|27.02.2021
|Россия - Премьер-Лига
|20-й тур
|2 : 0
|27.09.2020
|Россия - Премьер-Лига
|9-й тур
|0 : 1
|16.07.2020
|Россия - Премьер-Лига
|29-й тур
|2 : 1
|28.07.2019
|Россия - Премьер-Лига
|3-й тур
|1 : 0
|20.04.2019
|Россия - Премьер-Лига
|24-й тур
|1 : 1
|30.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 3
|26.07.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа A
|0 : 6
|22.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 1
|15.07.2023
|OLIMPBET Суперкубок России 2023
|Финал
|0 : 0 5 : 4
|09.07.2023
|BetBoom Братский Кубок
|BetBoom Братский Кубок
|6 : 3
|30.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 4
|25.07.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа B
|2 : 1
|22.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 2
|14.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|7 : 0
|09.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 0