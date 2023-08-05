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Шинник - Химки 05 Августа прямая трансляция

05 Августа 2023 года в 16:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 4-й тур
Шинник
Химки

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шинник - Химки, которое состоится 05 Августа 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шинник
Ярославль
Химки
Химки
Главные тренеры
Туркменистан Дмитрий Иванович Хомуха
Россия Андрей Викторович Талалаев
История личных встреч
25.08.2019 ФНЛ - Первый дивизион 10-й тур Шинник0 : 1Химки
10.11.2018 ФНЛ - Первый дивизион 21-й тур Химки1 : 0Шинник
08.08.2018 ФНЛ - Первый дивизион 5-й тур Шинник0 : 1Химки
10.03.2018 ФНЛ - Первый дивизион 27-й тур Шинник2 : 0Химки
23.08.2017 Кубок России 1/32 финала Химки0 : 2Шинник
19.08.2017 ФНЛ - Первый дивизион 9-й тур Химки0 : 3Шинник
26.03.2017 ФНЛ - Первый дивизион 28-й тур Химки3 : 0Шинник
28.08.2016 ФНЛ - Первый дивизион 10-й тур Шинник2 : 0Химки
01.09.2013 Кубок России 1/32 финала Химки1 : 2Шинник
08.04.2013 ФНЛ - Первый дивизион 27-й тур Шинник0 : 1Химки
30.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 3-й тур Шинник2 : 1
23.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 2-й тур 3 : 2Шинник
16.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 1-й тур 2 : 0Шинник
02.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 0 : 1Шинник
03.06.2023 Россия - Мелбет Первая лига 34-й тур 4 : 0Шинник
30.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 3-й тур 0 : 1Химки
24.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 2-й тур Химки1 : 2
17.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 1-й тур 3 : 1Химки
03.06.2023 МИР Российская Премьер-лига 30-й тур 2 : 0Химки
27.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 29-й тур Химки0 : 3

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