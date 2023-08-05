Шинник - Химки 05 Августа прямая трансляция
05 Августа 2023 года в 16:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 4-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шинник - Химки, которое состоится 05 Августа 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шинник
Ярославль
Химки
Химки
Главные тренеры
|Дмитрий Иванович Хомуха
|Андрей Викторович Талалаев
История личных встреч
|25.08.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|10-й тур
|0 : 1
|10.11.2018
|ФНЛ - Первый дивизион
|21-й тур
|1 : 0
|08.08.2018
|ФНЛ - Первый дивизион
|5-й тур
|0 : 1
|10.03.2018
|ФНЛ - Первый дивизион
|27-й тур
|2 : 0
|23.08.2017
|Кубок России
|1/32 финала
|0 : 2
|19.08.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|9-й тур
|0 : 3
|26.03.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|28-й тур
|3 : 0
|28.08.2016
|ФНЛ - Первый дивизион
|10-й тур
|2 : 0
|01.09.2013
|Кубок России
|1/32 финала
|1 : 2
|08.04.2013
|ФНЛ - Первый дивизион
|27-й тур
|0 : 1
|30.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|3-й тур
|2 : 1
|23.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|2-й тур
|3 : 2
|16.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|1-й тур
|2 : 0
|02.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|03.06.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|34-й тур
|4 : 0
|30.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|3-й тур
|0 : 1
|24.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|2-й тур
|1 : 2
|17.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|1-й тур
|3 : 1
|03.06.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 0
|27.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|29-й тур
|0 : 3