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Тюмень - Ленинградец 05 Августа прямая трансляция

05 Августа 2023 года в 17:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 4-й тур
Тюмень
Ленинградец

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тюмень - Ленинградец, которое состоится 05 Августа 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тюмень
Тюмень
Ленинградец
Ленинградская область
Главные тренеры
Россия Игорь Анатольевич Меньщиков
Россия Сергей Вячеславович Кирьяков
История личных встреч
30.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 3-й тур Тюмень1 : 0
23.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 2-й тур 2 : 0Тюмень
17.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 1-й тур Тюмень3 : 1
02.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 3Тюмень
04.06.2023 Вторая лига - Группа 4 Подгруппа А. 5-й тур 0 : 2
30.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 3-й тур Ленинградец1 : 1
23.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 2-й тур 0 : 1Ленинградец
16.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 1-й тур 0 : 0Ленинградец
06.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 4 : 1Ленинградец
10.06.2023 Вторая лига - Группа 2 Подгруппа А. 12-й тур 1 : 1Ленинградец

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