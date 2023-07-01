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Торпедо М - Сокол 05 Августа прямая трансляция

05 Августа 2023 года в 18:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 4-й тур
Торпедо М
Сокол

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо М - Сокол, которое состоится 05 Августа 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торпедо М
Москва
Сокол
Саратов
Главные тренеры
Испания Жозеп Клотет
Россия Денис Константинович Бояринцев
История личных встреч
10.11.2018 Второй дивизион - Центр 17-й тур Торпедо М1 : 1Сокол
17.08.2018 Второй дивизион - Центр 5-й тур Сокол0 : 2Торпедо М
27.10.2017 Второй дивизион - Центр 15-й тур Торпедо М3 : 1Сокол
03.08.2017 Второй дивизион - Центр 3-й тур Сокол1 : 1Торпедо М
21.09.2002 Россия - Премьер-Лига - 2002 24-й тур Сокол0 : 4Торпедо М
09.03.2002 Россия - Премьер-Лига - 2002 1-й тур Торпедо М1 : 0Сокол
25.08.2001 Чемпионат России Высший дивизион - 2001 23-й тур Сокол0 : 2Торпедо М
12.05.2001 Чемпионат России Высший дивизион - 2001 9-й тур Торпедо М6 : 2Сокол
30.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 3-й тур Торпедо М1 : 1
24.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 2-й тур 1 : 2Торпедо М
15.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 1-й тур Торпедо М2 : 0
08.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Торпедо М1 : 1
05.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Торпедо М2 : 2
29.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 3-й тур Сокол1 : 0
23.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 2-й тур Сокол3 : 2
16.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 1-й тур 4 : 0Сокол
01.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 2 ДВСокол
10.06.2023 Вторая лига - Группа 3 Подгруппа А. 12-й тур Сокол1 : 2

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