Торпедо М - Сокол 05 Августа прямая трансляция
05 Августа 2023 года в 18:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 4-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо М - Сокол, которое состоится 05 Августа 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торпедо М
Москва
Сокол
Саратов
Главные тренеры
|Жозеп Клотет
|Денис Константинович Бояринцев
История личных встреч
|10.11.2018
|Второй дивизион - Центр
|17-й тур
|1 : 1
|17.08.2018
|Второй дивизион - Центр
|5-й тур
|0 : 2
|27.10.2017
|Второй дивизион - Центр
|15-й тур
|3 : 1
|03.08.2017
|Второй дивизион - Центр
|3-й тур
|1 : 1
|21.09.2002
|Россия - Премьер-Лига - 2002
|24-й тур
|0 : 4
|09.03.2002
|Россия - Премьер-Лига - 2002
|1-й тур
|1 : 0
|25.08.2001
|Чемпионат России Высший дивизион - 2001
|23-й тур
|0 : 2
|12.05.2001
|Чемпионат России Высший дивизион - 2001
|9-й тур
|6 : 2
|30.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|3-й тур
|1 : 1
|24.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|2-й тур
|1 : 2
|15.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|1-й тур
|2 : 0
|08.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|05.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 2
|29.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|3-й тур
|1 : 0
|23.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|2-й тур
|3 : 2
|16.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|1-й тур
|4 : 0
|01.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 2 ДВ
|10.06.2023
|Вторая лига - Группа 3
|Подгруппа А. 12-й тур
|1 : 2