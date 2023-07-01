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Уотфорд - Куинз Парк Рейнджерс 05 Августа прямая трансляция

05 Августа 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 1-й тур
Уотфорд
Куинз Парк Рейнджерс

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уотфорд - Куинз Парк Рейнджерс, которое состоится 05 Августа 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Уотфорд
Уотфорд
Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
История личных встреч
11.03.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 36-й тур Куинз Парк Рейнджерс1 : 0Уотфорд
27.08.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 6-й тур Уотфорд2 : 3Куинз Парк Рейнджерс
01.02.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 27-й тур Уотфорд1 : 2Куинз Парк Рейнджерс
21.11.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 12-й тур Куинз Парк Рейнджерс1 : 1Уотфорд
15.02.2019 Кубок Англии 1/8 финала Куинз Парк Рейнджерс0 : 1Уотфорд
08.05.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур Уотфорд2 : 0
29.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур 2 : 2Уотфорд
22.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур 1 : 0Уотфорд
19.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур Уотфорд1 : 3
15.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур Уотфорд2 : 0
08.05.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур Куинз Парк Рейнджерс0 : 2
29.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур 0 : 1Куинз Парк Рейнджерс
22.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур 1 : 2Куинз Парк Рейнджерс
19.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур Куинз Парк Рейнджерс1 : 1
15.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур Куинз Парк Рейнджерс0 : 3

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