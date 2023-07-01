Уотфорд - Куинз Парк Рейнджерс 05 Августа прямая трансляция
05 Августа 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 1-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уотфорд - Куинз Парк Рейнджерс, которое состоится 05 Августа 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Уотфорд
Уотфорд
Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
История личных встреч
|11.03.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 36-й тур
|1 : 0
|27.08.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 6-й тур
|2 : 3
|01.02.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 27-й тур
|1 : 2
|21.11.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 12-й тур
|1 : 1
|15.02.2019
|Кубок Англии
|1/8 финала
|0 : 1
|08.05.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|2 : 0
|29.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 45-й тур
|2 : 2
|22.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 44-й тур
|1 : 0
|19.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 43-й тур
|1 : 3
|15.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 42-й тур
|2 : 0
|08.05.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|0 : 2
|29.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 45-й тур
|0 : 1
|22.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 44-й тур
|1 : 2
|19.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 43-й тур
|1 : 1
|15.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 42-й тур
|0 : 3