Норвич Сити - Халл Сити 05 Августа прямая трансляция
05 Августа 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 1-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Норвич Сити - Халл Сити, которое состоится 05 Августа 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Норвич Сити
Норидж
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Главные тренеры
|Давид Вагнер
История личных встреч
|14.02.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 32-й тур
|3 : 1
|13.08.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 3-й тур
|2 : 1
|13.03.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 37-й тур
|3 : 2
|27.11.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 19-й тур
|0 : 0
|10.03.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 37-й тур
|4 : 3
|14.10.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 12-й тур
|1 : 1
|18.01.2014
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 0
|24.08.2013
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 0
|08.05.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|0 : 1
|29.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 45-й тур
|2 : 1
|22.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 44-й тур
|0 : 3
|19.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 43-й тур
|1 : 1
|14.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 42-й тур
|5 : 1
|08.05.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|0 : 0
|29.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 45-й тур
|1 : 1
|22.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 44-й тур
|1 : 0
|19.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 43-й тур
|3 : 1
|15.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 42-й тур
|0 : 0