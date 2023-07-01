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Норвич Сити - Халл Сити 05 Августа прямая трансляция

05 Августа 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 1-й тур
Норвич Сити
Халл Сити

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Норвич Сити - Халл Сити, которое состоится 05 Августа 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Норвич Сити
Норидж
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Главные тренеры
Германия Давид Вагнер
История личных встреч
14.02.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 32-й тур Норвич Сити3 : 1Халл Сити
13.08.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 3-й тур Халл Сити2 : 1Норвич Сити
13.03.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур Норвич Сити3 : 2Халл Сити
27.11.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 19-й тур Халл Сити0 : 0Норвич Сити
10.03.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур Халл Сити4 : 3Норвич Сити
14.10.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 12-й тур Норвич Сити1 : 1Халл Сити
18.01.2014 Англия - Премьер-лига 22-й тур Норвич Сити1 : 0Халл Сити
24.08.2013 Англия - Премьер-лига 2-й тур Халл Сити1 : 0Норвич Сити
08.05.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур Норвич Сити0 : 1
29.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур 2 : 1Норвич Сити
22.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур Норвич Сити0 : 3
19.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур 1 : 1Норвич Сити
14.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур 5 : 1Норвич Сити
08.05.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур 0 : 0Халл Сити
29.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур Халл Сити1 : 1
22.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур Халл Сити1 : 0
19.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур 3 : 1Халл Сити
15.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур 0 : 0Халл Сити

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