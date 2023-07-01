Плимут Аргайл - Хаддерсфилд Таун 05 Августа прямая трансляция
Стадион: Хоум Парк (Плимут, Англия), вместимость: 17048
05 Августа 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 1-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Плимут Аргайл - Хаддерсфилд Таун, которое состоится 05 Августа 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Хоум Парк (Плимут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Плимут Аргайл
Плимут
Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд
Главные тренеры
|Стивен Шумахер
|Стивен Шумахер
|Стивен Шумахер
|Нил Уорнок
|Нил Уорнок
|Нил Уорнок
История личных встреч
|09.01.2021
|Кубок Англии
|1/32 финала
|2 : 3
|05.11.2022
|Кубок Англии
|1-й раунд
|5 : 1
|10.08.2022
|Англия - Кубок лиги
|1-й раунд
|0 : 2
|05.02.2022
|Кубок Англии
|1/16 финала
|2 : 1 ДВ
|08.01.2022
|Кубок Англии
|1/32 финала
|0 : 1 ДВ
|05.12.2021
|Кубок Англии
|2-й раунд
|1 : 2
|08.05.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|2 : 0
|04.05.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 44-й тур
|1 : 0
|30.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 45-й тур
|1 : 2
|18.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 43-й тур
|1 : 1
|15.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 42-й тур
|1 : 0