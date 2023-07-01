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Плимут Аргайл - Хаддерсфилд Таун 05 Августа прямая трансляция

Стадион: Хоум Парк (Плимут, Англия), вместимость: 17048
05 Августа 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 1-й тур
Плимут Аргайл
Хаддерсфилд Таун

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Плимут Аргайл - Хаддерсфилд Таун, которое состоится 05 Августа 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Хоум Парк (Плимут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Плимут Аргайл
Плимут
Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд
Главные тренеры
Англия Стивен Шумахер
Англия Стивен Шумахер
Англия Стивен Шумахер
Англия Нил Уорнок
Англия Нил Уорнок
Англия Нил Уорнок
История личных встреч
09.01.2021 Кубок Англии 1/32 финала Хаддерсфилд Таун2 : 3Плимут Аргайл
05.11.2022 Кубок Англии 1-й раунд 5 : 1Плимут Аргайл
10.08.2022 Англия - Кубок лиги 1-й раунд Плимут Аргайл0 : 2
05.02.2022 Кубок Англии 1/16 финала 2 : 1 ДВ
08.01.2022 Кубок Англии 1/32 финала 0 : 1 ДВ
05.12.2021 Кубок Англии 2-й раунд 1 : 2
08.05.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур Хаддерсфилд Таун2 : 0
04.05.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур Хаддерсфилд Таун1 : 0
30.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур 1 : 2Хаддерсфилд Таун
18.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур 1 : 1Хаддерсфилд Таун
15.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур 1 : 0Хаддерсфилд Таун

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