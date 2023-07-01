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Мидлсбро - Миллуолл 05 Августа прямая трансляция

Стадион: Риверсайд (Мидлсбро, Англия), вместимость: 35100
05 Августа 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 1-й тур
Мидлсбро
Миллуолл

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мидлсбро - Миллуолл, которое состоится 05 Августа 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Риверсайд (Мидлсбро, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мидлсбро
Мидлсбро
Миллуолл
Лондон
История личных встреч
14.01.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 27-й тур Мидлсбро1 : 0Миллуолл
08.10.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 14-й тур Миллуолл2 : 0Мидлсбро
12.03.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур Миллуолл0 : 0Мидлсбро
20.11.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 18-й тур Мидлсбро1 : 1Миллуолл
20.03.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур Миллуолл1 : 0Мидлсбро
12.12.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 18-й тур Мидлсбро3 : 0Миллуолл
08.07.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур Миллуолл0 : 2Мидлсбро
24.08.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 5-й тур Мидлсбро1 : 1Миллуолл
19.01.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 28-й тур Мидлсбро1 : 1Миллуолл
04.08.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 1-й тур Миллуолл2 : 2Мидлсбро
17.05.2023 Англия - Чемпионшип Плей-офф - 1/2 финала. 2-й матч Мидлсбро0 : 1
14.05.2023 Англия - Чемпионшип Плей-офф - 1/2 финала. 1-й матч 0 : 0Мидлсбро
08.05.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур Мидлсбро1 : 1
01.05.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур 1 : 0Мидлсбро
24.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур 2 : 1Мидлсбро
08.05.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур Миллуолл3 : 4
28.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур 2 : 3Миллуолл
22.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур 2 : 1Миллуолл
18.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур Миллуолл0 : 1
15.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур Миллуолл2 : 0

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