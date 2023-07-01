Мидлсбро - Миллуолл 05 Августа прямая трансляция
Стадион: Риверсайд (Мидлсбро, Англия), вместимость: 35100
05 Августа 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 1-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мидлсбро - Миллуолл, которое состоится 05 Августа 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Риверсайд (Мидлсбро, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Мидлсбро
Мидлсбро
Миллуолл
Лондон
История личных встреч
|14.01.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 27-й тур
|1 : 0
|08.10.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 14-й тур
|2 : 0
|12.03.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 37-й тур
|0 : 0
|20.11.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 18-й тур
|1 : 1
|20.03.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 38-й тур
|1 : 0
|12.12.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 18-й тур
|3 : 0
|08.07.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 42-й тур
|0 : 2
|24.08.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 5-й тур
|1 : 1
|19.01.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 28-й тур
|1 : 1
|04.08.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 1-й тур
|2 : 2
|17.05.2023
|Англия - Чемпионшип
|Плей-офф - 1/2 финала. 2-й матч
|0 : 1
|14.05.2023
|Англия - Чемпионшип
|Плей-офф - 1/2 финала. 1-й матч
|0 : 0
|08.05.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|1 : 1
|01.05.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 45-й тур
|1 : 0
|24.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 44-й тур
|2 : 1
|08.05.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|3 : 4
|28.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 45-й тур
|2 : 3
|22.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 44-й тур
|2 : 1
|18.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 43-й тур
|0 : 1
|15.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 42-й тур
|2 : 0