Бристоль Сити - Престон Норт Энд 05 Августа прямая трансляция
Стадион: Эштон Гейт (Бристоль Сити, Англия), вместимость: 21497
05 Августа 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 1-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бристоль Сити - Престон Норт Энд, которое состоится 05 Августа 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Эштон Гейт (Бристоль Сити, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бристоль Сити
Бристоль
Престон Норт Энд
Престон
Главные тренеры
|Найджел Пирсон
История личных встреч
|04.02.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 30-й тур
|1 : 2
|12.10.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 9-й тур
|2 : 1
|29.01.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 29-й тур
|2 : 2
|11.09.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 6-й тур
|0 : 0
|16.01.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 24-й тур
|2 : 0
|18.12.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 20-й тур
|1 : 0
|22.07.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|1 : 1
|28.09.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 9-й тур
|3 : 3
|02.03.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 35-й тур
|1 : 1
|10.11.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 17-й тур
|0 : 1
|08.05.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|0 : 2
|29.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 45-й тур
|1 : 2
|22.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 44-й тур
|2 : 1
|18.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 43-й тур
|1 : 0
|15.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 42-й тур
|2 : 0
|08.05.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|0 : 3
|29.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 45-й тур
|4 : 1
|22.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 44-й тур
|1 : 1
|19.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 43-й тур
|4 : 2
|15.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 42-й тур
|2 : 0