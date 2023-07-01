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Бристоль Сити - Престон Норт Энд 05 Августа прямая трансляция

Стадион: Эштон Гейт (Бристоль Сити, Англия), вместимость: 21497
05 Августа 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 1-й тур
Бристоль Сити
Престон Норт Энд

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бристоль Сити - Престон Норт Энд, которое состоится 05 Августа 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Эштон Гейт (Бристоль Сити, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бристоль Сити
Бристоль
Престон Норт Энд
Престон
Главные тренеры
Англия Найджел Пирсон
История личных встреч
04.02.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 30-й тур Престон Норт Энд1 : 2Бристоль Сити
12.10.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 9-й тур Бристоль Сити2 : 1Престон Норт Энд
29.01.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 29-й тур Престон Норт Энд2 : 2Бристоль Сити
11.09.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 6-й тур Бристоль Сити0 : 0Престон Норт Энд
16.01.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 24-й тур Бристоль Сити2 : 0Престон Норт Энд
18.12.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 20-й тур Престон Норт Энд1 : 0Бристоль Сити
22.07.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур Бристоль Сити1 : 1Престон Норт Энд
28.09.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 9-й тур Престон Норт Энд3 : 3Бристоль Сити
02.03.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур Престон Норт Энд1 : 1Бристоль Сити
10.11.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 17-й тур Бристоль Сити0 : 1Престон Норт Энд
08.05.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур 0 : 2Бристоль Сити
29.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур Бристоль Сити1 : 2
22.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур Бристоль Сити2 : 1
18.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур 1 : 0Бристоль Сити
15.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур 2 : 0Бристоль Сити
08.05.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур Престон Норт Энд0 : 3
29.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур 4 : 1Престон Норт Энд
22.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур Престон Норт Энд1 : 1
19.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур 4 : 2Престон Норт Энд
15.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур 2 : 0Престон Норт Энд

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