БАТЭ - Гомель 05 Августа прямая трансляция
Стадион: Борисов-Арена (Борисов, Беларусь), вместимость: 13126
05 Августа 2023 года в 16:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 16-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между БАТЭ - Гомель, которое состоится 05 Августа 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Борисов-Арена (Борисов, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
БАТЭ
Борисов
Гомель
Гомель
История личных встреч
|18.03.2023
|Беларусь - Высшая лига
|1-й тур
|0 : 2
|04.09.2022
|Беларусь - Высшая лига
|20-й тур
|0 : 1
|21.05.2022
|Кубок Беларуси
|Финал
|1 : 2
|22.04.2022
|Беларусь - Высшая лига
|5-й тур
|2 : 1
|02.08.2021
|Беларусь - Высшая лига
|18-й тур
|2 : 2
|03.04.2021
|Беларусь - Высшая лига
|3-й тур
|3 : 2
|19.10.2019
|Беларусь - Высшая лига
|25-й тур
|1 : 1
|01.06.2019
|Беларусь - Высшая лига
|10-й тур
|0 : 2
|28.10.2018
|Беларусь - Высшая лига
|26-й тур
|0 : 1
|13.06.2018
|Беларусь - Высшая лига
|11-й тур
|3 : 0
|01.08.2023
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|3 : 5
|26.07.2023
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|6 : 2
|18.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 0
|11.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 1
|06.07.2023
|Беларусь - Высшая лига
|15-й тур
|2 : 0
|23.07.2023
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|1 : 0
|08.07.2023
|Беларусь - Высшая лига
|15-й тур
|3 : 1
|02.07.2023
|Беларусь - Высшая лига
|14-й тур
|3 : 2
|24.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|13-й тур
|3 : 1
|11.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|12-й тур
|0 : 3