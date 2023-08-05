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БАТЭ - Гомель 05 Августа прямая трансляция

Стадион: Борисов-Арена (Борисов, Беларусь), вместимость: 13126
05 Августа 2023 года в 16:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 16-й тур
БАТЭ
Гомель

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между БАТЭ - Гомель, которое состоится 05 Августа 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Борисов-Арена (Борисов, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
БАТЭ
Борисов
Гомель
Гомель
История личных встреч
18.03.2023 Беларусь - Высшая лига 1-й тур Гомель0 : 2БАТЭ
04.09.2022 Беларусь - Высшая лига 20-й тур Гомель0 : 1БАТЭ
21.05.2022 Кубок Беларуси Финал БАТЭ1 : 2Гомель
22.04.2022 Беларусь - Высшая лига 5-й тур БАТЭ2 : 1Гомель
02.08.2021 Беларусь - Высшая лига 18-й тур Гомель2 : 2БАТЭ
03.04.2021 Беларусь - Высшая лига 3-й тур БАТЭ3 : 2Гомель
19.10.2019 Беларусь - Высшая лига 25-й тур БАТЭ1 : 1Гомель
01.06.2019 Беларусь - Высшая лига 10-й тур Гомель0 : 2БАТЭ
28.10.2018 Беларусь - Высшая лига 26-й тур Гомель0 : 1БАТЭ
13.06.2018 Беларусь - Высшая лига 11-й тур БАТЭ3 : 0Гомель
01.08.2023 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 2-й матч БАТЭ3 : 5
26.07.2023 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 1-й матч 6 : 2БАТЭ
18.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 2-й матч БАТЭ2 : 0
11.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 1-й матч 1 : 1БАТЭ
06.07.2023 Беларусь - Высшая лига 15-й тур БАТЭ2 : 0
23.07.2023 Кубок Беларуси 1/16 финала 1 : 0Гомель
08.07.2023 Беларусь - Высшая лига 15-й тур 3 : 1Гомель
02.07.2023 Беларусь - Высшая лига 14-й тур Гомель3 : 2
24.06.2023 Беларусь - Высшая лига 13-й тур 3 : 1Гомель
11.06.2023 Беларусь - Высшая лига 12-й тур Гомель0 : 3

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