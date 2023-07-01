Слуцк - Энергетик-БГУ 05 Августа прямая трансляция
Стадион: Городской (Слуцк, Беларусь), вместимость: 1896
05 Августа 2023 года в 18:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 16-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Слуцк - Энергетик-БГУ, которое состоится 05 Августа 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Городской (Слуцк, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Слуцк
Слуцк
Энергетик-БГУ
Минск
История личных встреч
|19.03.2023
|Беларусь - Высшая лига
|1-й тур
|1 : 0
|20.08.2022
|Беларусь - Высшая лига
|18-й тур
|1 : 2
|09.04.2022
|Беларусь - Высшая лига
|3-й тур
|1 : 1
|03.10.2021
|Беларусь - Высшая лига
|25-й тур
|2 : 0
|22.05.2021
|Беларусь - Высшая лига
|10-й тур
|1 : 0
|01.11.2020
|Беларусь - Высшая лига
|23-й тур
|0 : 2
|08.05.2020
|Беларусь - Высшая лига
|8-й тур
|1 : 2
|19.07.2019
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|0 : 1
|31.03.2019
|Беларусь - Высшая лига
|1-й тур
|0 : 0
|30.07.2023
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|1 : 0
|22.07.2023
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|0 : 1
|08.07.2023
|Беларусь - Высшая лига
|15-й тур
|3 : 1
|30.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|14-й тур
|1 : 0
|24.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|13-й тур
|0 : 2
|21.07.2023
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|1 : 0
|07.07.2023
|Беларусь - Высшая лига
|15-й тур
|0 : 0
|30.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|14-й тур
|0 : 1
|23.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|13-й тур
|1 : 1
|11.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|12-й тур
|0 : 0