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Слуцк - Энергетик-БГУ 05 Августа прямая трансляция

Стадион: Городской (Слуцк, Беларусь), вместимость: 1896
05 Августа 2023 года в 18:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 16-й тур
Слуцк
Энергетик-БГУ

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Слуцк - Энергетик-БГУ, которое состоится 05 Августа 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Городской (Слуцк, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Слуцк
Слуцк
Энергетик-БГУ
Минск
История личных встреч
19.03.2023 Беларусь - Высшая лига 1-й тур Энергетик-БГУ1 : 0Слуцк
20.08.2022 Беларусь - Высшая лига 18-й тур Слуцк1 : 2Энергетик-БГУ
09.04.2022 Беларусь - Высшая лига 3-й тур Энергетик-БГУ1 : 1Слуцк
03.10.2021 Беларусь - Высшая лига 25-й тур Слуцк2 : 0Энергетик-БГУ
22.05.2021 Беларусь - Высшая лига 10-й тур Энергетик-БГУ1 : 0Слуцк
01.11.2020 Беларусь - Высшая лига 23-й тур Энергетик-БГУ0 : 2Слуцк
08.05.2020 Беларусь - Высшая лига 8-й тур Слуцк1 : 2Энергетик-БГУ
19.07.2019 Беларусь - Высшая лига 16-й тур Энергетик-БГУ0 : 1Слуцк
31.03.2019 Беларусь - Высшая лига 1-й тур Слуцк0 : 0Энергетик-БГУ
30.07.2023 Кубок Беларуси 1/8 финала 1 : 0Слуцк
22.07.2023 Кубок Беларуси 1/16 финала 0 : 1Слуцк
08.07.2023 Беларусь - Высшая лига 15-й тур Слуцк3 : 1
30.06.2023 Беларусь - Высшая лига 14-й тур 1 : 0Слуцк
24.06.2023 Беларусь - Высшая лига 13-й тур Слуцк0 : 2
21.07.2023 Кубок Беларуси 1/16 финала 1 : 0Энергетик-БГУ
07.07.2023 Беларусь - Высшая лига 15-й тур 0 : 0Энергетик-БГУ
30.06.2023 Беларусь - Высшая лига 14-й тур Энергетик-БГУ0 : 1
23.06.2023 Беларусь - Высшая лига 13-й тур 1 : 1Энергетик-БГУ
11.06.2023 Беларусь - Высшая лига 12-й тур Энергетик-БГУ0 : 0

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