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Блэкберн Роверс - Вест Бромвич Альбион 05 Августа прямая трансляция

05 Августа 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 1-й тур
Блэкберн Роверс
Вест Бромвич Альбион

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Блэкберн Роверс - Вест Бромвич Альбион, которое состоится 05 Августа 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Блэкберн Роверс
Блэкберн
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Главные тренеры
Испания Карлос Корберан
Испания Карлос Корберан
История личных встреч
15.02.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 32-й тур Вест Бромвич Альбион1 : 1Блэкберн Роверс
14.08.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 3-й тур Блэкберн Роверс2 : 1Вест Бромвич Альбион
14.02.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 32-й тур Вест Бромвич Альбион0 : 0Блэкберн Роверс
21.08.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 4-й тур Блэкберн Роверс1 : 2Вест Бромвич Альбион
11.07.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур Блэкберн Роверс1 : 1Вест Бромвич Альбион
31.08.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 6-й тур Вест Бромвич Альбион3 : 2Блэкберн Роверс
01.01.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 26-й тур Блэкберн Роверс2 : 1Вест Бромвич Альбион
27.10.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 15-й тур Вест Бромвич Альбион1 : 1Блэкберн Роверс
07.04.2012 Англия - Премьер-лига 32-й тур Вест Бромвич Альбион3 : 0Блэкберн Роверс
17.12.2011 Англия - Премьер-лига 16-й тур Блэкберн Роверс1 : 2Вест Бромвич Альбион
08.05.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур 3 : 4Блэкберн Роверс
01.05.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур Блэкберн Роверс1 : 1
25.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур Блэкберн Роверс0 : 1
22.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур 1 : 1Блэкберн Роверс
19.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур Блэкберн Роверс1 : 1
08.05.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур 3 : 2Вест Бромвич Альбион
29.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур Вест Бромвич Альбион2 : 1
26.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур 2 : 0Вест Бромвич Альбион
23.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур Вест Бромвич Альбион1 : 2
18.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур 0 : 2Вест Бромвич Альбион

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