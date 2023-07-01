Блэкберн Роверс - Вест Бромвич Альбион 05 Августа прямая трансляция
05 Августа 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 1-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Блэкберн Роверс - Вест Бромвич Альбион, которое состоится 05 Августа 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Блэкберн Роверс
Блэкберн
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Главные тренеры
|Карлос Корберан
|Карлос Корберан
История личных встреч
|15.02.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 32-й тур
|1 : 1
|14.08.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 3-й тур
|2 : 1
|14.02.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 32-й тур
|0 : 0
|21.08.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 4-й тур
|1 : 2
|11.07.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 43-й тур
|1 : 1
|31.08.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 6-й тур
|3 : 2
|01.01.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 26-й тур
|2 : 1
|27.10.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 15-й тур
|1 : 1
|07.04.2012
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|3 : 0
|17.12.2011
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 2
|08.05.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|3 : 4
|01.05.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 45-й тур
|1 : 1
|25.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 38-й тур
|0 : 1
|22.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 44-й тур
|1 : 1
|19.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 43-й тур
|1 : 1
|08.05.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|3 : 2
|29.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 45-й тур
|2 : 1
|26.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 38-й тур
|2 : 0
|23.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 44-й тур
|1 : 2
|18.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 43-й тур
|0 : 2