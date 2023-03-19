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Белшина - Сморгонь 05 Августа прямая трансляция

05 Августа 2023 года в 16:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 16-й тур
Белшина
Сморгонь

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Белшина - Сморгонь, которое состоится 05 Августа 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 16-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Белшина
Бобруйск
Сморгонь
Сморгонь
История личных встреч
19.03.2023 Беларусь - Высшая лига 1-й тур Сморгонь1 : 0Белшина
23.07.2023 Кубок Беларуси 1/16 финала 3 : 1Белшина
08.07.2023 Беларусь - Высшая лига 15-й тур Белшина1 : 0
01.07.2023 Беларусь - Высшая лига 14-й тур 7 : 2Белшина
25.06.2023 Беларусь - Высшая лига 13-й тур Белшина1 : 2
11.06.2023 Беларусь - Высшая лига 12-й тур 0 : 0Белшина
22.07.2023 Кубок Беларуси 1/16 финала 2 : 0Сморгонь
02.07.2023 Беларусь - Высшая лига 14-й тур 2 : 1Сморгонь
25.06.2023 Беларусь - Высшая лига 13-й тур Сморгонь3 : 1
10.06.2023 Беларусь - Высшая лига 12-й тур 2 : 1Сморгонь
03.06.2023 Беларусь - Высшая лига 11-й тур Сморгонь1 : 0

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