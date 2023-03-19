Белшина - Сморгонь 05 Августа прямая трансляция
05 Августа 2023 года в 16:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 16-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Белшина - Сморгонь, которое состоится 05 Августа 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 16-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Белшина
Бобруйск
Сморгонь
Сморгонь
История личных встреч
|19.03.2023
|Беларусь - Высшая лига
|1-й тур
|1 : 0
|23.07.2023
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|3 : 1
|08.07.2023
|Беларусь - Высшая лига
|15-й тур
|1 : 0
|01.07.2023
|Беларусь - Высшая лига
|14-й тур
|7 : 2
|25.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|13-й тур
|1 : 2
|11.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|12-й тур
|0 : 0
|22.07.2023
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|2 : 0
|02.07.2023
|Беларусь - Высшая лига
|14-й тур
|2 : 1
|25.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|13-й тур
|3 : 1
|10.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|12-й тур
|2 : 1
|03.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|11-й тур
|1 : 0