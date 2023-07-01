Санкт-Паули - Фортуна 05 Августа прямая трансляция
Стадион: Миллернтор-Штадион (Гамбург, Германия), вместимость: 29546
05 Августа 2023 года в 14:00 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 2-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Санкт-Паули - Фортуна, которое состоится 05 Августа 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Миллернтор-Штадион (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Санкт-Паули
Гамбург
Фортуна
Дюссельдорф
История личных встреч
|13.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|32-й тур
|0 : 0
|05.11.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|15-й тур
|1 : 0
|15.05.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|2 : 0
|11.12.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|17-й тур
|1 : 1
|21.04.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|30-й тур
|2 : 0
|20.12.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|13-й тур
|0 : 3
|04.03.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|25-й тур
|2 : 1
|23.09.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|8-й тур
|1 : 2
|21.04.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|30-й тур
|1 : 3
|20.11.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|13-й тур
|0 : 1
|29.07.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|1-й тур
|1 : 2
|28.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|1 : 1
|19.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|33-й тур
|3 : 4
|13.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|32-й тур
|0 : 0
|06.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|31-й тур
|0 : 3
|29.07.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|1-й тур
|1 : 0
|28.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|0 : 3
|21.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|33-й тур
|3 : 3
|13.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|32-й тур
|0 : 0
|06.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|31-й тур
|3 : 0