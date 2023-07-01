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Санкт-Паули - Фортуна 05 Августа прямая трансляция

Стадион: Миллернтор-Штадион (Гамбург, Германия), вместимость: 29546
05 Августа 2023 года в 14:00 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 2-й тур
Санкт-Паули
Фортуна

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Санкт-Паули - Фортуна, которое состоится 05 Августа 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Миллернтор-Штадион (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Санкт-Паули
Гамбург
Фортуна
Дюссельдорф
История личных встреч
13.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 32-й тур Санкт-Паули0 : 0Фортуна
05.11.2022 Германия - Вторая Бундеслига 15-й тур Фортуна1 : 0Санкт-Паули
15.05.2022 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур Санкт-Паули2 : 0Фортуна
11.12.2021 Германия - Вторая Бундеслига 17-й тур Фортуна1 : 1Санкт-Паули
21.04.2021 Германия - Вторая Бундеслига 30-й тур Фортуна2 : 0Санкт-Паули
20.12.2020 Германия - Вторая Бундеслига 13-й тур Санкт-Паули0 : 3Фортуна
04.03.2018 Германия - Вторая Бундеслига 25-й тур Фортуна2 : 1Санкт-Паули
23.09.2017 Германия - Вторая Бундеслига 8-й тур Санкт-Паули1 : 2Фортуна
21.04.2017 Германия - Вторая Бундеслига 30-й тур Фортуна1 : 3Санкт-Паули
20.11.2016 Германия - Вторая Бундеслига 13-й тур Санкт-Паули0 : 1Фортуна
29.07.2023 Германия - Вторая Бундеслига 1-й тур 1 : 2Санкт-Паули
28.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур Санкт-Паули1 : 1
19.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 33-й тур 3 : 4Санкт-Паули
13.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 32-й тур Санкт-Паули0 : 0Фортуна
06.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 31-й тур 0 : 3Санкт-Паули
29.07.2023 Германия - Вторая Бундеслига 1-й тур Фортуна1 : 0
28.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур 0 : 3Фортуна
21.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 33-й тур Фортуна3 : 3
13.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 32-й тур Санкт-Паули0 : 0Фортуна
06.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 31-й тур Фортуна3 : 0

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