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Хольштайн - Гройтер Фюрт 05 Августа прямая трансляция

Стадион: Хольштайн-Штадион (Киль, Германия), вместимость: 11386
05 Августа 2023 года в 14:00 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 2-й тур
Хольштайн
Гройтер Фюрт

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хольштайн - Гройтер Фюрт, которое состоится 05 Августа 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Хольштайн-Штадион (Киль, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хольштайн
Киль
Гройтер Фюрт
Фюрт
Главные тренеры
Германия Александер Цорнигер
История личных встреч
28.01.2023 Германия - Вторая Бундеслига 18-й тур Хольштайн2 : 1Гройтер Фюрт
16.07.2022 Германия - Вторая Бундеслига 1-й тур Гройтер Фюрт2 : 2Хольштайн
22.02.2021 Германия - Вторая Бундеслига 22-й тур Гройтер Фюрт2 : 1Хольштайн
24.10.2020 Германия - Вторая Бундеслига 5-й тур Хольштайн1 : 3Гройтер Фюрт
08.03.2020 Германия - Вторая Бундеслига 25-й тур Хольштайн1 : 1Гройтер Фюрт
29.09.2019 Германия - Вторая Бундеслига 8-й тур Гройтер Фюрт0 : 3Хольштайн
17.02.2019 Германия - Вторая Бундеслига 22-й тур Хольштайн2 : 2Гройтер Фюрт
15.09.2018 Германия - Вторая Бундеслига 5-й тур Гройтер Фюрт4 : 1Хольштайн
27.01.2018 Германия - Вторая Бундеслига 20-й тур Гройтер Фюрт0 : 0Хольштайн
20.08.2017 Германия - Вторая Бундеслига 3-й тур Хольштайн3 : 1Гройтер Фюрт
30.07.2023 Германия - Вторая Бундеслига 1-й тур 0 : 1Хольштайн
28.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур 1 : 5Хольштайн
19.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 33-й тур Хольштайн3 : 4
13.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 32-й тур Хольштайн2 : 1
06.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 31-й тур 3 : 0Хольштайн
30.07.2023 Германия - Вторая Бундеслига 1-й тур Гройтер Фюрт5 : 0
24.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Гройтер Фюрт4 : 4
28.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур Гройтер Фюрт4 : 0
20.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 33-й тур 2 : 1Гройтер Фюрт
13.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 32-й тур Гройтер Фюрт2 : 2

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