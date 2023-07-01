Хольштайн - Гройтер Фюрт 05 Августа прямая трансляция
Стадион: Хольштайн-Штадион (Киль, Германия), вместимость: 11386
05 Августа 2023 года в 14:00 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 2-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хольштайн - Гройтер Фюрт, которое состоится 05 Августа 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Хольштайн-Штадион (Киль, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хольштайн
Киль
Гройтер Фюрт
Фюрт
Главные тренеры
|Александер Цорнигер
История личных встреч
|28.01.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|18-й тур
|2 : 1
|16.07.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|1-й тур
|2 : 2
|22.02.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|22-й тур
|2 : 1
|24.10.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|5-й тур
|1 : 3
|08.03.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|25-й тур
|1 : 1
|29.09.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|8-й тур
|0 : 3
|17.02.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|22-й тур
|2 : 2
|15.09.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|5-й тур
|4 : 1
|27.01.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|20-й тур
|0 : 0
|20.08.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|3-й тур
|3 : 1
|30.07.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|1-й тур
|0 : 1
|28.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|1 : 5
|19.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|33-й тур
|3 : 4
|13.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|32-й тур
|2 : 1
|06.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|31-й тур
|3 : 0
|30.07.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|1-й тур
|5 : 0
|24.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 4
|28.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|4 : 0
|20.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|33-й тур
|2 : 1
|13.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|32-й тур
|2 : 2