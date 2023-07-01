Эльверсберг - Ганза Р 05 Августа прямая трансляция
05 Августа 2023 года в 14:00 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 2-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эльверсберг - Ганза Р, которое состоится 05 Августа 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эльверсберг
Шпизен-Эльверсберг
Ганза Р
Росток
История личных встреч
|29.07.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|1-й тур
|2 : 2
|18.10.2022
|Кубок Германии
|1/16 финала
|0 : 1
|30.07.2022
|Кубок Германии
|1-й раунд
|4 : 3
|08.08.2021
|Кубок Германии
|1-й раунд
|2 : 2 7 : 8
|22.12.2020
|Кубок Германии
|2-й раунд
|0 : 5
|30.07.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|1-й тур
|2 : 0
|22.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|28.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|2 : 1
|21.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|33-й тур
|0 : 0
|12.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|32-й тур
|1 : 2