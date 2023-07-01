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Эльверсберг - Ганза Р 05 Августа прямая трансляция

05 Августа 2023 года в 14:00 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 2-й тур
Эльверсберг
Ганза Р

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эльверсберг - Ганза Р, которое состоится 05 Августа 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эльверсберг
Шпизен-Эльверсберг
Ганза Р
Росток
История личных встреч
29.07.2023 Германия - Вторая Бундеслига 1-й тур 2 : 2Эльверсберг
18.10.2022 Кубок Германии 1/16 финала Эльверсберг0 : 1
30.07.2022 Кубок Германии 1-й раунд Эльверсберг4 : 3
08.08.2021 Кубок Германии 1-й раунд 2 : 2 7 : 8
22.12.2020 Кубок Германии 2-й раунд 0 : 5
30.07.2023 Германия - Вторая Бундеслига 1-й тур Ганза Р2 : 0
22.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Ганза Р2 : 1
28.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур Ганза Р2 : 1
21.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 33-й тур 0 : 0Ганза Р
12.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 32-й тур 1 : 2Ганза Р

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