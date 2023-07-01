Шальке-04 - Кайзерслаутерн 05 Августа прямая трансляция
Стадион: Фельтинс-Арена (Гельзенкирхен, Германия), вместимость: 62271
05 Августа 2023 года в 21:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 2-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шальке-04 - Кайзерслаутерн, которое состоится 05 Августа 2023 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Фельтинс-Арена (Гельзенкирхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шальке-04
Гельзенкирхен
Кайзерслаутерн
Кайзерслаутерн
Главные тренеры
|Дирк Шустер
История личных встреч
|18.03.2012
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|1 : 4
|15.10.2011
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|1 : 2
|23.04.2011
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|0 : 1
|27.11.2010
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|5 : 0
|28.07.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|1-й тур
|5 : 3
|27.05.2023
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|4 : 2
|20.05.2023
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|2 : 2
|13.05.2023
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|6 : 0
|05.05.2023
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|2 : 3
|29.07.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|1-й тур
|1 : 2
|28.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|0 : 3
|21.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|33-й тур
|2 : 0
|13.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|32-й тур
|1 : 2
|07.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|31-й тур
|3 : 3