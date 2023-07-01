16:21 ()
Свернуть список

Шальке-04 - Кайзерслаутерн 05 Августа прямая трансляция

Стадион: Фельтинс-Арена (Гельзенкирхен, Германия), вместимость: 62271
05 Августа 2023 года в 21:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 2-й тур
Шальке-04
Кайзерслаутерн

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шальке-04 - Кайзерслаутерн, которое состоится 05 Августа 2023 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Фельтинс-Арена (Гельзенкирхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шальке-04
Гельзенкирхен
Кайзерслаутерн
Кайзерслаутерн
Главные тренеры
Германия Дирк Шустер
История личных встреч
18.03.2012 Германия - Бундеслига 26-й тур Кайзерслаутерн1 : 4Шальке-04
15.10.2011 Германия - Бундеслига 9-й тур Шальке-041 : 2Кайзерслаутерн
23.04.2011 Германия - Бундеслига 31-й тур Шальке-040 : 1Кайзерслаутерн
27.11.2010 Германия - Бундеслига 14-й тур Кайзерслаутерн5 : 0Шальке-04
28.07.2023 Германия - Вторая Бундеслига 1-й тур 5 : 3Шальке-04
27.05.2023 Германия - Бундеслига 34-й тур 4 : 2Шальке-04
20.05.2023 Германия - Бундеслига 33-й тур Шальке-042 : 2
13.05.2023 Германия - Бундеслига 32-й тур 6 : 0Шальке-04
05.05.2023 Германия - Бундеслига 31-й тур 2 : 3Шальке-04
29.07.2023 Германия - Вторая Бундеслига 1-й тур Кайзерслаутерн1 : 2
28.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур Кайзерслаутерн0 : 3
21.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 33-й тур 2 : 0Кайзерслаутерн
13.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 32-й тур Кайзерслаутерн1 : 2
07.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 31-й тур 3 : 3Кайзерслаутерн

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close