Астана - Окжетпес 05 Августа прямая трансляция
05 Августа 2023 года в 13:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 18-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астана - Окжетпес, которое состоится 05 Августа 2023 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 18-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Астана
Астана
Окжетпес
Кокшетау
История личных встреч
|14.05.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|9-й тур
|0 : 0
|26.10.2020
|Казахстан - Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 5
|22.08.2020
|Казахстан - Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 0
|30.10.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|25-й тур
|0 : 1
|26.05.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 1
|15.03.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 1
|25.10.2017
|Казахстан - Премьер-лига
|24-й тур
|4 : 0
|25.06.2017
|Казахстан - Премьер-лига
|17-й тур
|3 : 0
|16.04.2017
|Казахстан - Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 3
|26.10.2016
|Казахстан - Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 0
|02.08.2023
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 2
|29.07.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 0
|25.07.2023
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|4 : 0
|22.07.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|16-й тур
|0 : 0
|19.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 2
|23.07.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 0
|15.07.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|15-й тур
|0 : 1
|10.07.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 4
|01.07.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 1
|25.06.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|13-й тур
|0 : 1