Байер - Вест Хэм Юнайтед 05 Августа прямая трансляция
Стадион: Бай-Арена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210
05 Августа 2023 года в 14:30 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Байер - Вест Хэм Юнайтед, которое состоится 05 Августа 2023 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Бай-Арена (Леверкузен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Байер
Леверкузен, Германия
Вест Хэм Юнайтед
Лондон, Англия
Главные тренеры
|Хаби Алонсо
|Дэвид Мойес
История личных встреч
|02.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 2
|29.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|21.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 2
|27.05.2023
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|3 : 0
|21.05.2023
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|2 : 2
|18.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 3
|07.06.2023
|Лига конференций
|Финал
|1 : 2
|28.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|2 : 1
|21.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|3 : 1
|18.05.2023
|Лига конференций
|1/2 финала. 2-й матч
|0 : 1