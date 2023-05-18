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Байер - Вест Хэм Юнайтед 05 Августа прямая трансляция

Стадион: Бай-Арена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210
05 Августа 2023 года в 14:30 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
Байер
Вест Хэм Юнайтед

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Байер - Вест Хэм Юнайтед, которое состоится 05 Августа 2023 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Бай-Арена (Леверкузен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Байер
Леверкузен, Германия
Вест Хэм Юнайтед
Лондон, Англия
Главные тренеры
Испания Хаби Алонсо
Шотландия Дэвид Мойес
История личных встреч
02.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 2Байер
29.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 0Байер
21.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Байер1 : 2
27.05.2023 Германия - Бундеслига 34-й тур 3 : 0Байер
21.05.2023 Германия - Бундеслига 33-й тур Байер2 : 2
18.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 2 : 3Вест Хэм Юнайтед
07.06.2023 Лига конференций Финал 1 : 2Вест Хэм Юнайтед
28.05.2023 Англия - Премьер-лига 38-й тур 2 : 1Вест Хэм Юнайтед
21.05.2023 Англия - Премьер-лига 37-й тур Вест Хэм Юнайтед3 : 1
18.05.2023 Лига конференций 1/2 финала. 2-й матч 0 : 1Вест Хэм Юнайтед

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