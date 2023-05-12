16:22 ()
Свернуть список

Манчестер Юнайтед - Ланс 05 Августа прямая трансляция

Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
05 Августа 2023 года в 14:45 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
Манчестер Юнайтед
Ланс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Ланс, которое состоится 05 Августа 2023 года в 14:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Олд Траффорд (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Ланс
Ланс, Франция
Главные тренеры
Нидерланды Эрик тен Хаг
Франция Франк Эз
История личных встреч
31.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Манчестер Юнайтед2 : 3
27.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 2 : 0Манчестер Юнайтед
26.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Манчестер Юнайтед1 : 3
23.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 0 : 2 3 : 5Манчестер Юнайтед
19.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Манчестер Юнайтед1 : 0
03.06.2023 Франция - Лига 1 38-й тур 1 : 3Ланс
27.05.2023 Франция - Лига 1 37-й тур Ланс3 : 0
21.05.2023 Франция - Лига 1 36-й тур 1 : 3Ланс
12.05.2023 Франция - Лига 1 35-й тур Ланс2 : 1
06.05.2023 Франция - Лига 1 34-й тур Ланс2 : 1

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close