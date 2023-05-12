Манчестер Юнайтед - Ланс 05 Августа прямая трансляция
Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
05 Августа 2023 года в 14:45 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Ланс, которое состоится 05 Августа 2023 года в 14:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Олд Траффорд (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Ланс
Ланс, Франция
Главные тренеры
|Эрик тен Хаг
|Франк Эз
История личных встреч
|31.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 3
|27.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|26.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 3
|23.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 2 3 : 5
|19.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|03.06.2023
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|1 : 3
|27.05.2023
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|3 : 0
|21.05.2023
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|1 : 3
|12.05.2023
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|2 : 1
|06.05.2023
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|2 : 1