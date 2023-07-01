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Эвертон - Спортинг 05 Августа прямая трансляция

Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия), вместимость: 40157
05 Августа 2023 года в 17:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
Эвертон
Спортинг

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эвертон - Спортинг, которое состоится 05 Августа 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эвертон
Ливерпуль, Англия
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Главные тренеры
Англия Шон Дайч
Португалия Рубен Филипе Маркеш Аморим
История личных встреч
25.02.2010 Лига Европы 1/16 финала. 2-й матч Спортинг3 : 0Эвертон
16.02.2010 Лига Европы 1/16 финала. 1-й матч Эвертон2 : 1Спортинг
22.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 0 : 1Эвертон
28.05.2023 Англия - Премьер-лига 38-й тур Эвертон1 : 0
20.05.2023 Англия - Премьер-лига 37-й тур 1 : 1Эвертон
14.05.2023 Англия - Премьер-лига 36-й тур Эвертон0 : 3
08.05.2023 Англия - Премьер-лига 35-й тур 1 : 5Эвертон
25.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Спортинг3 : 0
26.05.2023 Португалия - Примейра 34-й тур 1 : 2Спортинг
21.05.2023 Португалия - Примейра 33-й тур Спортинг2 : 2
13.05.2023 Португалия - Примейра 32-й тур Спортинг2 : 1
07.05.2023 Португалия - Примейра 31-й тур 0 : 4Спортинг

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