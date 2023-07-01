Эвертон - Спортинг 05 Августа прямая трансляция
Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия), вместимость: 40157
05 Августа 2023 года в 17:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эвертон - Спортинг, которое состоится 05 Августа 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эвертон
Ливерпуль, Англия
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Главные тренеры
|Шон Дайч
|Рубен Филипе Маркеш Аморим
История личных встреч
|25.02.2010
|Лига Европы
|1/16 финала. 2-й матч
|3 : 0
|16.02.2010
|Лига Европы
|1/16 финала. 1-й матч
|2 : 1
|22.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|28.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 0
|20.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 1
|14.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|0 : 3
|08.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 5
|25.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 0
|26.05.2023
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|1 : 2
|21.05.2023
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|2 : 2
|13.05.2023
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|2 : 1
|07.05.2023
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|0 : 4