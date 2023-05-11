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АЗ Алкмар - Болонья 05 Августа прямая трансляция

Стадион: АФАС (Алкмар, Нидерланды), вместимость: 17023
05 Августа 2023 года в 18:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
АЗ Алкмар
Болонья

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АЗ Алкмар - Болонья, которое состоится 05 Августа 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: АФАС (Алкмар, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
АЗ Алкмар
Алкмар, Нидерланды
Болонья
Болонья, Италия
Главные тренеры
Италия Тьяго Мотта
История личных встреч
28.05.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 34-й тур АЗ Алкмар1 : 2
21.05.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 33-й тур 0 : 3АЗ Алкмар
18.05.2023 Лига конференций 1/2 финала. 2-й матч АЗ Алкмар0 : 1
14.05.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 32-й тур АЗ Алкмар5 : 1
11.05.2023 Лига конференций 1/2 финала. 1-й матч 2 : 1АЗ Алкмар
28.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Болонья2 : 3
04.06.2023 Италия - Серия А Серия А. 38-й тур 2 : 3Болонья
28.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 37-й тур Болонья2 : 2
20.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 36-й тур 1 : 5Болонья
14.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 35-й тур Болонья0 : 0

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