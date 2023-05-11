АЗ Алкмар - Болонья 05 Августа прямая трансляция
Стадион: АФАС (Алкмар, Нидерланды), вместимость: 17023
05 Августа 2023 года в 18:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АЗ Алкмар - Болонья, которое состоится 05 Августа 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: АФАС (Алкмар, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
АЗ Алкмар
Алкмар, Нидерланды
Болонья
Болонья, Италия
Главные тренеры
|Тьяго Мотта
История личных встреч
|28.05.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|1 : 2
|21.05.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|0 : 3
|18.05.2023
|Лига конференций
|1/2 финала. 2-й матч
|0 : 1
|14.05.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|5 : 1
|11.05.2023
|Лига конференций
|1/2 финала. 1-й матч
|2 : 1
|28.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 3
|04.06.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 38-й тур
|2 : 3
|28.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 37-й тур
|2 : 2
|20.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 36-й тур
|1 : 5
|14.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 35-й тур
|0 : 0