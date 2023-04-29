Кристал Пэлас - Лион 05 Августа прямая трансляция
Стадион: Селхерст Парк (Лондон, Англия), вместимость: 26309
05 Августа 2023 года в 22:30 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кристал Пэлас - Лион, которое состоится 05 Августа 2023 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Селхерст Парк (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кристал Пэлас
Лондон, Англия
Лион
Лион, Франция
Главные тренеры
|Лоран Блан
История личных встреч
|28.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 1
|20.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|2 : 2
|13.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|2 : 0
|06.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 0
|29.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|4 : 3
|19.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|03.06.2023
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|3 : 1
|27.05.2023
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|3 : 0
|19.05.2023
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|3 : 1
|14.05.2023
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|2 : 1