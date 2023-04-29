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Кристал Пэлас - Лион 05 Августа прямая трансляция

Стадион: Селхерст Парк (Лондон, Англия), вместимость: 26309
05 Августа 2023 года в 22:30 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
Кристал Пэлас
Лион

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кристал Пэлас - Лион, которое состоится 05 Августа 2023 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Селхерст Парк (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кристал Пэлас
Лондон, Англия
Лион
Лион, Франция
Главные тренеры
Франция Лоран Блан
История личных встреч
28.05.2023 Англия - Премьер-лига 38-й тур Кристал Пэлас1 : 1
20.05.2023 Англия - Премьер-лига 37-й тур 2 : 2Кристал Пэлас
13.05.2023 Англия - Премьер-лига 36-й тур Кристал Пэлас2 : 0
06.05.2023 Англия - Премьер-лига 35-й тур 1 : 0Кристал Пэлас
29.04.2023 Англия - Премьер-лига 34-й тур Кристал Пэлас4 : 3
19.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 0Лион
03.06.2023 Франция - Лига 1 38-й тур 3 : 1Лион
27.05.2023 Франция - Лига 1 37-й тур Лион3 : 0
19.05.2023 Франция - Лига 1 36-й тур Лион3 : 1
14.05.2023 Франция - Лига 1 35-й тур 2 : 1Лион

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