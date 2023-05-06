Айнтрахт Ф - Ноттингем Форест 05 Августа прямая трансляция
Стадион: Дойче Банк Парк (Франкфурт, Германия), вместимость: 52300
05 Августа 2023 года в 16:30 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Ф - Ноттингем Форест, которое состоится 05 Августа 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Дойче Банк Парк (Франкфурт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
Ноттингем Форест
Ноттингем, Англия
Главные тренеры
|Дино Топпмёллер
|Стивен Купер
История личных встреч
|03.06.2023
|Кубок Германии
|Финал
|2 : 0
|27.05.2023
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|2 : 1
|20.05.2023
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|2 : 2
|13.05.2023
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|3 : 0
|06.05.2023
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|3 : 1
|30.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|28.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 1
|20.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 0
|13.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|2 : 2
|08.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|4 : 3