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Айнтрахт Ф - Ноттингем Форест 05 Августа прямая трансляция

Стадион: Дойче Банк Парк (Франкфурт, Германия), вместимость: 52300
05 Августа 2023 года в 16:30 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
Айнтрахт Ф
Ноттингем Форест

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Ф - Ноттингем Форест, которое состоится 05 Августа 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Дойче Банк Парк (Франкфурт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
Ноттингем Форест
Ноттингем, Англия
Главные тренеры
Германия Дино Топпмёллер
Уэльс Стивен Купер
История личных встреч
03.06.2023 Кубок Германии Финал 2 : 0Айнтрахт Ф
27.05.2023 Германия - Бундеслига 34-й тур Айнтрахт Ф2 : 1
20.05.2023 Германия - Бундеслига 33-й тур 2 : 2Айнтрахт Ф
13.05.2023 Германия - Бундеслига 32-й тур Айнтрахт Ф3 : 0
06.05.2023 Германия - Бундеслига 31-й тур 3 : 1Айнтрахт Ф
30.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 0Ноттингем Форест
28.05.2023 Англия - Премьер-лига 38-й тур 1 : 1Ноттингем Форест
20.05.2023 Англия - Премьер-лига 37-й тур Ноттингем Форест1 : 0
13.05.2023 Англия - Премьер-лига 36-й тур 2 : 2Ноттингем Форест
08.05.2023 Англия - Премьер-лига 35-й тур Ноттингем Форест4 : 3

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