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Балтика - Факел 06 Августа прямая трансляция

Стадион: Калининград (Калининград, Россия), вместимость: 35212
06 Августа 2023 года в 17:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 3-й тур
Балтика
Факел

Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Балтика - Факел, которое состоится 06 Августа 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Калининград (Калининград, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Балтика
Калининград
Факел
Воронеж
Главные тренеры
Россия Сергей Николаевич Игнашевич
Россия Вадим Валентинович Евсеев
История личных встреч
21.05.2022 ФНЛ - Первый дивизион 38-й тур Балтика0 : 1Факел
10.07.2021 ФНЛ - Первый дивизион 1-й тур Факел3 : 3Балтика
21.11.2020 ФНЛ - Первый дивизион 23-й тур Балтика0 : 0Факел
12.08.2020 ФНЛ - Первый дивизион 3-й тур Факел0 : 1Балтика
09.11.2019 ФНЛ - Первый дивизион 22-й тур Балтика3 : 0Факел
24.07.2019 ФНЛ - Первый дивизион 4-й тур Факел1 : 2Балтика
24.03.2019 ФНЛ - Первый дивизион 28-й тур Факел1 : 1Балтика
08.09.2018 ФНЛ - Первый дивизион 10-й тур Балтика0 : 2Факел
10.03.2018 ФНЛ - Первый дивизион 27-й тур Факел0 : 1Балтика
19.08.2017 ФНЛ - Первый дивизион 9-й тур Балтика0 : 1Факел
31.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 2-й тур 2 : 1Балтика
26.07.2023 Фонбет Кубок России Группа C 2 : 3Балтика
23.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 1-й тур 2 : 0Балтика
15.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 0 : 5Балтика
11.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Балтика8 : 2
30.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 2-й тур Факел1 : 4
26.07.2023 Фонбет Кубок России Группа A Факел1 : 3
23.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 1-й тур 2 : 1Факел
16.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Факел1 : 0
15.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Факел1 : 0

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