Балтика - Факел 06 Августа прямая трансляция
Стадион: Калининград (Калининград, Россия), вместимость: 35212
06 Августа 2023 года в 17:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 3-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Балтика - Факел, которое состоится 06 Августа 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Калининград (Калининград, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Балтика
Калининград
Факел
Воронеж
Главные тренеры
|Сергей Николаевич Игнашевич
|Вадим Валентинович Евсеев
История личных встреч
|21.05.2022
|ФНЛ - Первый дивизион
|38-й тур
|0 : 1
|10.07.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|1-й тур
|3 : 3
|21.11.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|23-й тур
|0 : 0
|12.08.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|3-й тур
|0 : 1
|09.11.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|22-й тур
|3 : 0
|24.07.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|4-й тур
|1 : 2
|24.03.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|28-й тур
|1 : 1
|08.09.2018
|ФНЛ - Первый дивизион
|10-й тур
|0 : 2
|10.03.2018
|ФНЛ - Первый дивизион
|27-й тур
|0 : 1
|19.08.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|9-й тур
|0 : 1
|31.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 1
|26.07.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа C
|2 : 3
|23.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 0
|15.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 5
|11.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|8 : 2
|30.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 4
|26.07.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа A
|1 : 3
|23.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 1
|16.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|15.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0