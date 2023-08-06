Сочи - Ахмат 06 Августа прямая трансляция
Стадион: Фишт (Сочи, Россия), вместимость: 47659
06 Августа 2023 года в 20:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 3-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сочи - Ахмат, которое состоится 06 Августа 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Фишт (Сочи, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сочи
Сочи
Ахмат
Грозный
Главные тренеры
|Дмитрий Валерьевич Хохлов
|Сергей Абуезидович Ташуев
История личных встреч
|23.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 0
|30.07.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 1
|23.04.2022
|Россия - Премьер-Лига
|26-й тур
|3 : 2
|02.08.2021
|Россия - Премьер-Лига
|2-й тур
|1 : 2
|11.02.2021
|Товарищеские матчи (клубы) - 2021
|Товарищеские матчи
|1 : 2
|07.12.2020
|Россия - Премьер-Лига
|17-й тур
|2 : 0
|12.09.2020
|Россия - Премьер-Лига
|7-й тур
|0 : 1
|26.06.2020
|Россия - Премьер-Лига
|24-й тур
|1 : 1
|30.09.2019
|Россия - Премьер-Лига
|11-й тур
|2 : 0
|30.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 0
|26.07.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа A
|1 : 3
|23.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 0
|15.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 2
|10.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|30.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 3
|25.07.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа C
|2 : 0
|22.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 2
|01.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 2
|25.06.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1