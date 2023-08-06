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Сочи - Ахмат 06 Августа прямая трансляция

Стадион: Фишт (Сочи, Россия), вместимость: 47659
06 Августа 2023 года в 20:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 3-й тур
СочиАхмат

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сочи - Ахмат, которое состоится 06 Августа 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Фишт (Сочи, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сочи
Сочи
Ахмат
Грозный
Главные тренеры
Россия Дмитрий Валерьевич Хохлов
Россия Сергей Абуезидович Ташуев
История личных встреч
23.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 24-й тур Ахмат1 : 0Сочи
30.07.2022 МИР Российская Премьер-лига 3-й тур Сочи2 : 1Ахмат
23.04.2022 Россия - Премьер-Лига 26-й тур Сочи3 : 2Ахмат
02.08.2021 Россия - Премьер-Лига 2-й тур Ахмат1 : 2Сочи
11.02.2021 Товарищеские матчи (клубы) - 2021 Товарищеские матчи Ахмат1 : 2Сочи
07.12.2020 Россия - Премьер-Лига 17-й тур Сочи2 : 0Ахмат
12.09.2020 Россия - Премьер-Лига 7-й тур Ахмат0 : 1Сочи
26.06.2020 Россия - Премьер-Лига 24-й тур Ахмат1 : 1Сочи
30.09.2019 Россия - Премьер-Лига 11-й тур Сочи2 : 0Ахмат
30.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 2-й тур 2 : 0Сочи
26.07.2023 Фонбет Кубок России Группа A 1 : 3Сочи
23.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 1-й тур Сочи2 : 0
15.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 2 : 2Сочи
10.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Сочи2 : 1
30.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 2-й тур Ахмат2 : 3
25.07.2023 Фонбет Кубок России Группа C 2 : 0Ахмат
22.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 1-й тур Ахмат1 : 2
01.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Ахмат4 : 2
25.06.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 1Ахмат

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