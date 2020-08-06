21:40 ()
Онлайн трансляции
Суббота 05 августа
Воскресенье 06 августа
Свернуть список

Зенит - Динамо М 06 Августа прямая трансляция

Стадион: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 68134
06 Августа 2023 года в 19:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 3-й тур
Зенит
Динамо М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Динамо М, которое состоится 06 Августа 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург
Динамо М
Москва
Главные тренеры
Россия Сергей Богданович Семак
Чехия Марцел Личка
История личных встреч
22.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 24-й тур Зенит3 : 1Динамо М
15.03.2023 Фонбет Кубок России 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов) Зенит1 : 1 4 : 5Динамо М
17.09.2022 МИР Российская Премьер-лига 10-й тур Динамо М0 : 2Зенит
12.12.2021 Россия - Премьер-Лига 18-й тур Динамо М1 : 1Зенит
29.10.2021 Россия - Премьер-Лига 13-й тур Зенит4 : 1Динамо М
12.12.2020 Россия - Премьер-Лига 18-й тур Зенит3 : 1Динамо М
26.08.2020 Россия - Премьер-Лига 5-й тур Динамо М1 : 0Зенит
06.12.2019 Россия - Премьер-Лига 19-й тур Зенит3 : 0Динамо М
10.08.2019 Россия - Премьер-Лига 5-й тур Динамо М0 : 2Зенит
24.04.2019 Россия - Премьер-Лига 25-й тур Зенит2 : 0Динамо М
29.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 2-й тур 1 : 1Зенит
25.07.2023 Фонбет Кубок России Группа C Зенит2 : 0
22.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 1-й тур 0 : 2Зенит
15.07.2023 OLIMPBET Суперкубок России 2023 Финал 0 : 0 5 : 4
10.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 4 : 0
29.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 2-й тур 3 : 3Динамо М
25.07.2023 Фонбет Кубок России Группа D 1 : 1 4 : 3Динамо М
21.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 1-й тур Динамо М1 : 3
14.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Динамо М1 : 0
09.07.2023 BetBoom Братский Кубок BetBoom Братский Кубок Динамо М6 : 3

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close