Зенит - Динамо М 06 Августа прямая трансляция
Стадион: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 68134
06 Августа 2023 года в 19:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 3-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Динамо М, которое состоится 06 Августа 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург
Динамо М
Москва
Главные тренеры
|Сергей Богданович Семак
|Марцел Личка
История личных встреч
|22.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|24-й тур
|3 : 1
|15.03.2023
|Фонбет Кубок России
|1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
|1 : 1 4 : 5
|17.09.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 2
|12.12.2021
|Россия - Премьер-Лига
|18-й тур
|1 : 1
|29.10.2021
|Россия - Премьер-Лига
|13-й тур
|4 : 1
|12.12.2020
|Россия - Премьер-Лига
|18-й тур
|3 : 1
|26.08.2020
|Россия - Премьер-Лига
|5-й тур
|1 : 0
|06.12.2019
|Россия - Премьер-Лига
|19-й тур
|3 : 0
|10.08.2019
|Россия - Премьер-Лига
|5-й тур
|0 : 2
|24.04.2019
|Россия - Премьер-Лига
|25-й тур
|2 : 0
|29.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 1
|25.07.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа C
|2 : 0
|22.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 2
|15.07.2023
|OLIMPBET Суперкубок России 2023
|Финал
|0 : 0 5 : 4
|10.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|29.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|2-й тур
|3 : 3
|25.07.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа D
|1 : 1 4 : 3
|21.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 3
|14.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|09.07.2023
|BetBoom Братский Кубок
|BetBoom Братский Кубок
|6 : 3