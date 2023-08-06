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Акрон - Алания 06 Августа прямая трансляция

06 Августа 2023 года в 16:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 4-й тур
АкронАлания

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Акрон - Алания, которое состоится 06 Августа 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Акрон
Тольятти
Алания
Владикавказ
Главные тренеры
Россия Евгений Игоревич Калешин
Россия Олег Петрович Василенко
История личных встреч
19.05.2023 Россия - Мелбет Первая лига 32-й тур Акрон0 : 0Алания
16.11.2022 Фонбет Кубок России 1/8 финала Акрон1 : 0Алания
29.10.2022 Россия - Мелбет Первая лига 16-й тур Алания3 : 3Акрон
30.04.2022 ФНЛ - Первый дивизион 35-й тур Алания2 : 2Акрон
13.10.2021 ФНЛ - Первый дивизион 17-й тур Акрон2 : 1Алания
24.04.2021 ФНЛ - Первый дивизион 38-й тур Акрон1 : 2Алания
28.10.2020 ФНЛ - Первый дивизион 18-й тур Алания5 : 1Акрон
28.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 3-й тур Акрон5 : 1
23.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 2-й тур 1 : 4Акрон
16.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 1-й тур Акрон2 : 0
08.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 0 : 2Акрон
08.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 1Акрон
31.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 3-й тур Алания2 : 0
24.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 2-й тур Алания1 : 0
17.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 1-й тур 1 : 1Алания
25.06.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 2 : 1Алания
03.06.2023 Россия - Мелбет Первая лига 34-й тур 1 : 2Алания

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