Акрон - Алания 06 Августа прямая трансляция
06 Августа 2023 года в 16:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 4-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Акрон - Алания, которое состоится 06 Августа 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Акрон
Тольятти
Алания
Владикавказ
Главные тренеры
|Евгений Игоревич Калешин
|Олег Петрович Василенко
История личных встреч
|19.05.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|32-й тур
|0 : 0
|16.11.2022
|Фонбет Кубок России
|1/8 финала
|1 : 0
|29.10.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|16-й тур
|3 : 3
|30.04.2022
|ФНЛ - Первый дивизион
|35-й тур
|2 : 2
|13.10.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|17-й тур
|2 : 1
|24.04.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|38-й тур
|1 : 2
|28.10.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|18-й тур
|5 : 1
|28.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|3-й тур
|5 : 1
|23.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|2-й тур
|1 : 4
|16.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|1-й тур
|2 : 0
|08.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 2
|08.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|31.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|3-й тур
|2 : 0
|24.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|2-й тур
|1 : 0
|17.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|1-й тур
|1 : 1
|25.06.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|03.06.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|34-й тур
|1 : 2