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Родина - СКА-Хабаровск 06 Августа прямая трансляция

06 Августа 2023 года в 18:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 4-й тур
РодинаСКА-Хабаровск

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Родина - СКА-Хабаровск, которое состоится 06 Августа 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Родина
Москва
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Главные тренеры
Украина Дмитрий Владимирович Парфёнов
Россия Роман Сергеевич Шаронов
История личных встреч
18.03.2023 Россия - Мелбет Первая лига 23-й тур Родина2 : 0СКА-Хабаровск
27.08.2022 Россия - Мелбет Первая лига 7-й тур СКА-Хабаровск2 : 1Родина
30.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 3-й тур 1 : 1Родина
23.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 2-й тур 0 : 0Родина
16.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 1-й тур Родина4 : 0
10.06.2023 Россия - Переходные матчи Переходные матчи. 2-й матч 0 : 2Родина
07.06.2023 Россия - Переходные матчи Переходные матчи. 1-й матч Родина0 : 3
29.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 3-й тур 1 : 0СКА-Хабаровск
23.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 2-й тур СКА-Хабаровск2 : 0
16.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 1-й тур СКА-Хабаровск2 : 0
09.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 3 : 0СКА-Хабаровск
04.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 2 : 1СКА-Хабаровск

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