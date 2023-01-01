Родина - СКА-Хабаровск 06 Августа прямая трансляция
06 Августа 2023 года в 18:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 4-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Родина - СКА-Хабаровск, которое состоится 06 Августа 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Родина
Москва
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Главные тренеры
|Дмитрий Владимирович Парфёнов
|Роман Сергеевич Шаронов
История личных встреч
|18.03.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|23-й тур
|2 : 0
|27.08.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|7-й тур
|2 : 1
|30.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|3-й тур
|1 : 1
|23.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|2-й тур
|0 : 0
|16.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|1-й тур
|4 : 0
|10.06.2023
|Россия - Переходные матчи
|Переходные матчи. 2-й матч
|0 : 2
|07.06.2023
|Россия - Переходные матчи
|Переходные матчи. 1-й матч
|0 : 3
|29.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|3-й тур
|1 : 0
|23.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|2-й тур
|2 : 0
|16.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|1-й тур
|2 : 0
|09.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 0
|04.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 1