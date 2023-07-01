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Нефтехимик - Черноморец 06 Августа прямая трансляция

06 Августа 2023 года в 18:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 4-й тур
НефтехимикЧерноморец

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нефтехимик - Черноморец, которое состоится 06 Августа 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нефтехимик
Нижнекамск
Черноморец
Новороссийск
Главные тренеры
Россия Кирилл Александрович Новиков
Россия Константин Георгиевич Зырянов
История личных встреч
30.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 3-й тур Нефтехимик0 : 1
24.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 2-й тур 1 : 0Нефтехимик
16.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 1-й тур Нефтехимик2 : 1
07.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Нефтехимик2 : 3
04.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 4 : 0Нефтехимик
30.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 3-й тур 1 : 1Черноморец
23.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 2-й тур Черноморец0 : 0
17.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 1-й тур Черноморец1 : 1
08.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 2 : 2Черноморец
01.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 4 : 1Черноморец

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