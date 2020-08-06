Кубань - Волгарь 06 Августа прямая трансляция
06 Августа 2023 года в 18:30 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 4-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кубань - Волгарь, которое состоится 06 Августа 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кубань
Краснодар
Волгарь
Астрахань
Главные тренеры
|Александр Витальевич Григорян
|Анвер Абдулхакович Конеев
История личных встреч
|26.03.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|24-й тур
|1 : 1
|04.09.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|8-й тур
|0 : 0
|12.03.2022
|ФНЛ - Первый дивизион
|27-й тур
|1 : 3
|05.09.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|9-й тур
|0 : 2
|04.08.2021
|Кубок России
|1/64 финала
|1 : 1 2 : 4
|16.07.2019
|ПФЛ - Юг
|1-й тур
|2 : 0
|23.03.2019
|Второй дивизион - Юг
|19-й тур
|0 : 1
|26.08.2018
|Второй дивизион - Юг
|5-й тур
|2 : 1
|30.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|3-й тур
|2 : 0
|23.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|2-й тур
|2 : 0
|16.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|1-й тур
|1 : 2
|11.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 0
|03.06.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|34-й тур
|1 : 2
|30.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|3-й тур
|2 : 1
|23.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|2-й тур
|1 : 4
|16.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|1-й тур
|2 : 1
|30.06.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 2
|03.06.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|34-й тур
|4 : 0