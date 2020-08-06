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Кубань - Волгарь 06 Августа прямая трансляция

06 Августа 2023 года в 18:30 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 4-й тур
Кубань
Волгарь

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кубань - Волгарь, которое состоится 06 Августа 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кубань
Краснодар
Волгарь
Астрахань
Главные тренеры
Россия Александр Витальевич Григорян
Россия Анвер Абдулхакович Конеев
История личных встреч
26.03.2023 Россия - Мелбет Первая лига 24-й тур Волгарь1 : 1Кубань
04.09.2022 Россия - Мелбет Первая лига 8-й тур Кубань0 : 0Волгарь
12.03.2022 ФНЛ - Первый дивизион 27-й тур Кубань1 : 3Волгарь
05.09.2021 ФНЛ - Первый дивизион 9-й тур Волгарь0 : 2Кубань
04.08.2021 Кубок России 1/64 финала Волгарь1 : 1 2 : 4Кубань
16.07.2019 ПФЛ - Юг 1-й тур Волгарь2 : 0Кубань
23.03.2019 Второй дивизион - Юг 19-й тур Волгарь0 : 1Кубань
26.08.2018 Второй дивизион - Юг 5-й тур Кубань2 : 1Волгарь
30.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 3-й тур 2 : 0Кубань
23.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 2-й тур 2 : 0Кубань
16.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 1-й тур Кубань1 : 2
11.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 3 : 0Кубань
03.06.2023 Россия - Мелбет Первая лига 34-й тур 1 : 2
30.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 3-й тур 2 : 1Волгарь
23.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 2-й тур Волгарь1 : 4
16.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 1-й тур 2 : 1Волгарь
30.06.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 4 : 2Волгарь
03.06.2023 Россия - Мелбет Первая лига 34-й тур 4 : 0Волгарь

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